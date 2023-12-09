原本以為我能控制自己的情緒了，當飛機緩緩下降，我知道已接近那片熟悉的土地時，不爭氣的眼淚，依舊是模糊了視線。

有好些年沒有回台灣了，但是人隔千萬里，心繫兩地情，我和許多在外的遊子一樣，縱使身在異國，但心念著故鄉；父母親先後離去，使我對台灣一度卻步，但那難以割捨的手足之情，總是時刻牽動著我；台灣，我還是回來了。

一樣的巷道、一樣的老屋，在這裡，我曾度過了青春歲月，我也經歷了悲歡離合；對著父母親永遠定格的照片，我忍住淚水，輕輕地對他們說：「女兒到家了。」

桌上早已擺滿我喜歡吃的零食，還放了一張全新的悠遊卡，小妹總是那麼貼心，她始終記得我愛吃什麼。環顧一塵不染的屋子，和有些略顯陳舊的家具，與母親在世時幾乎沒什麼差別；我緩步走到陽台上，不自覺地閉上雙眼，讓來自台灣的日照灑在我身上，也讓那只有在老家才能體會的溫暖，一點一滴地浸滿心頭。

菜市場仍然是人聲嘈雜，賣燒餅油條的老闆忙進忙出，看上去比以前蒼老許多，他盯住我看了一會兒，隨即就立刻熱情地打招呼，並不停向我細數母親生前的好，以及如何經常照顧他的生意。是啊！母親生性仁厚，從來不與人爭長短，在生活上也從來不會斤斤計較，住家附近的菜市場原本是她每天必來的地方，但我今天走遍了這裡的每個角落，卻再也尋不到她那熟悉的身影；母親啊！您去了那裡？有聽到女兒的聲聲呼喚嗎？

自幼就秉性至孝的大妹，當年為了照顧病重的父親，不惜放棄在美國即將取得的學位，毅然決定返台，和小妹一起在風雨中陪伴母親，共同面對生命裡最大的苦難；時至今日，她已與先生經營出幸福滿盈的家庭，有了同樣孝順的孩子們，我為大妹衷心地感謝上蒼，因上蒼給了她一生中最好的回報。

事業有成的妹夫，處事一向周全，由於他的特意安排，使我們姊妹三人有許多獨處的機會；我們一起喝小米 粥、吃餡餅，也一起喝下午茶、吃酸菜鍋，日子似乎又回到了從前，我們在說笑中重拾兒時的歡樂；我用力緊擁兩個心愛的妹妹，希望時光能為我們再多停留片刻，更希望父母親都能夠知道，我們手足相親相愛，一如往昔。

台灣有我的家，有我的親人，我來了，我又走了，但我早已把深深的依戀，留在這塊自己最鍾愛的土地上；盼天地有知，護佑台灣的好山好水，護佑台灣善良的人們，護佑台灣的生生世世，直到永遠。