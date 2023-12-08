虎刺梅是大戟科藤蔓狀多刺、多年生、多肉植物，深綠色琵琶型的葉片，環生在帶刺的莖上，莖呈灰褐色，有錐狀刺環生其上，還有分枝。它是一種給點陽光就燦爛的小型花卉，可在不低於攝氏十五度的環境中生存良好，喜歡光照，室內室外皆宜，終年開花不斷，遠看如點點紅梅，故名虎刺梅。

虎刺梅的花雖不大，但一開就是一簇，每簇一般有六到八朵花兩兩並排對生，顏色以玫紅色為主，偶見粉色和淡綠，煞是可愛。細看每朵花只有兩個花瓣，花瓣之間是黃綠色的花蕊。花期很長，每個花柄上的花都會挺立開放一個月左右才慢慢枯萎，在此之前已有更多花柄，隨著新長出的葉子伸展出來，所以虎刺梅都會有很多花柄同時挺立，很多花朵同時開放，只要每天不少於三小時的日照，就會常年開花。

我養虎刺梅只偏愛顏色鮮豔的玫紅色，在墨綠色葉子的映襯下，有很強的視覺效果，顯得格外嬌豔耀眼，姿態優雅，美不勝收。

夏天百花齊放，虎刺梅只能是各種名貴大花的點綴。多倫多的冬天漫長多雪，因有中央空調，室溫一般不低於攝氏二十二度，非常適合虎刺梅生長。窗台上有一盆生機勃勃的虎刺梅，在窗外皚皚白雪的映襯下，很有寒梅映雪的意境。

虎刺梅沒有香氣，在植物家族它與梅花也毫無關係，它受人喜歡憑的是株型不大、顏值脫俗、有梅花的神韻，又易於照料和繁殖。想培養新株，只需從母株上剪下一個有五、六片葉子的小枝，或不想母株長得太高，只要把頂部三分之一處剪下插盆，三個月後就有了生長旺盛、開花不斷的另一盆虎刺梅。

我養花的興趣不在於占有，而在於培植的過程，特別享受看著它們由小到大、由弱變強，然後繁花似錦。周遭親友欣賞我養出來的花朵，也會帶給我發自內心的愉悅。我不吝將養護成型的植株送人，條件就是帶一個花盆來交換，以此檢驗是否真想擁有，還是只是逢場作戲的誇讚。

人到中年我才移民加拿大 ，經過早年千辛萬苦打拚，讀書再就業 ，終於重執教鞭成為一名高中老師。生活走向穩定後我重拾養花的愛好，除了完成教學任務，我還義務指導一組學生，在校園草地一角開闢一個小小花園。我的教室窗台上常年花開不斷，其中的主角就是虎刺梅。

我就職的學校，全校共有六十多名教職員工，約有三分之二的人從我這裡得到過虎刺梅，有人特別喜歡，還要過不止一次，不光是自己想要，還會送給親友。

俗話說：「贈人玫瑰，手有餘香。」我是贈人虎刺梅，心中甜蜜蜜。這就是愛好，你願意為它付出而不求回報，因為你的回報就是內心得到的滿足和愉悅。