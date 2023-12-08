過去每在牙醫診所候診時，我對於牆上的電視所播放的影片或節目，從來沒有多注意，只專注於自己的手機，其他等候者也如此，電視形同虛設。

日前我到診所洗牙，在候診室坐定後，立即被電視上播放的趣味段落給吸引住了。與往常不同的是，它正播放動物滑稽有趣的表情及動作，接下來有溜冰者精湛卻是搞笑的表演，還有嬰兒喜怒哀樂的稚萌表情，令人忍俊不禁。

一連串不同的單元詼諧又逗趣，完全沒有廣告穿插其間，只見在銀幕左下方打著「Happy TV」的標誌，原來是診所專門訂閱的歡樂電視網站頻道。

節目中有一段是婚禮中新娘丟捧花的短片，甚為有趣。一般美式婚禮在儀式完成後，重頭戲是由新娘手持捧花，背對著不拘年齡的未婚伴娘及女賓客們丟捧花，當新娘將手上的捧花拋擲後，搶到捧花的女賓客，按理說，就註定是下一位將步入結婚禮堂的幸運兒。

這項丟捧花的傳統儀式，不但增添了宴會的熱鬧氣氛，而且參加搶奪捧花陣列的單身小姐們，私下多少懷著寧可信其有的心態，因此大家都當仁不讓，興奮地去爭取有可能很快就走進婚禮殿堂的機會。

螢幕上出現的這個單元為了營造情趣，婚禮策畫者事先選定了一位未婚的伴郎站在新娘旁邊，他將是搶到捧花的女賓客，可以一起共舞與約會的對象。當樂隊急促的鼓聲陣陣響起時，新娘向後猛力擲出捧花，眾女客爭先恐後地追搶，花束不偏不倚落在站後面的一位女客手中，她高高地舉起捧花，快步邁向站在新娘身旁的伴郎，頓時群眾齊聲歡呼鼓掌。中獎的一對金童玉女 隨著音樂起舞，來賓也紛紛步入舞池助興，禮堂中彌漫著歡欣雀躍的氣氛，為婚禮帶來另一波高潮。

緊接著歡樂TV播放另一場婚禮的新娘丟捧花情節，只見站在新娘旁邊的是一位西裝筆挺的帥哥，吸引眾女賓摩肩擦踵地排列等待著，大家準備一顯身手，爭取與帥哥共舞及約會的良機。

當新娘拋出的捧花，落在兩位女客之間的剎那，她們分別緊抓住部分花束，堅持不肯放手，只見花瓣灑了一地，仍未分出勝負。拉扯數回合後，美女不敵而敗陣，殘餘捧花終被身寬體壯的小姐硬搶了下來。當她舉起只剩稀疏花葉的花束，大呼勝利並奔向帥哥時，瞬時帥哥竟一溜煙跑開了，鏡頭隨著他直趨戶外的碼頭甲板長橋，胖妞緊追不捨在後，就在帥哥快要無路可逃時，看來只能跳入湖中，在危急關頭之際，鏡頭戛然而止，笑劇告終。

這時我的洗牙師正好開門請我進去，見我笑得合不攏嘴，問我是什麼事讓我這麼開心？我說你們診所訂購Happy TV網站實在太明智了，相信沒有人在候診室抱怨久等，我還沒看夠呢！

在洗牙過程中，我滿腦子忙著發揮想像力，為那對帥哥胖妞編造可能的後續情節，幽默真是滋潤心靈的最佳饗宴。