楊先生送的蔬果。（圖：作者曾華容提供）

今年初春豐潤的雨水，帶來了秋季的豐收。楊先生菜園裡種的番茄鮮紅又大顆，疊疊垂掛，一時消化不了那麼多，趕緊打電話邀約我和外子去菜園採菜，並囑咐我們，要多帶幾個大紙箱去裝。我們依地址去到聖荷西的瓦倫貝格社區公園（Wallenberg Community Garden）參觀他的菜園，並順便拜師學藝。

瓦倫貝格社區花園是一個一點二五英畝的全面有機花園，開放讓市民可以在園內自己栽種蔬菜和瓜果。透過社區花園計畫，讓園丁學習各種不同的種植方式，增進友誼和生產自家可以食用的有機蔬菜及瓜果。

那裡澆水方便，又有工具儲藏室，一應俱全且租金 便宜。楊先生也申請了一塊地，他擁有二十多年的種菜經驗。晨夕在此，與他工作的園地相處了大半輩子，對這塊土地有深厚的感情。

楊先生帶著我們參觀，並逐一介紹各種菜名及栽種方法。每畦菜園都各有特色，有人種花、有人種草藥、有人種東方蔬菜或歐洲食材，這個菜園聚集了來自不同國家的愛種菜族。楊先生在這裡交到不少族裔的朋友，大家互相交換經驗及菜苗，成了互動的小交誼場所，融合了社區族裔感情。

楊先生的菜畦，占地約五百平方尺，一片綠油油生意盎然，看來很專業化。在這小小的一塊地，一畦一畦望過去，他種了番茄、地瓜葉、苦瓜、牛角椒、花椰菜、紫洋蔥、義大利 瓜、龍鬚菜以及芸豆等青菜，紅、黃、綠、紫交相輝映，品種多又色彩豐富，十分亮眼。

他種的番茄是歐洲品種，又大又紅、鮮豔欲滴，大顆一點的有兩磅重，很適合切片做三明治或其他需要切片的料理，也可做沙拉和番茄炒蛋；地瓜葉又嫩又好吃，在超市賣價很俏，一磅也要美金三點六九元：芸豆也是大家喜愛的蔬菜，還有二十三吋長的義大利瓜，讓我看傻了眼，參觀完後才知道誰是真正的種菜高手。

楊先生笑說：「豐收的喜悅就是我最大的樂趣，翻土、澆水、施肥，日曬雨淋雖辛苦，但我樂在其中。看著種子發芽、長葉、開花結果，樂得心田開滿花朵。有空到菜園走走，做做運動，看看每種菜成長的過程，欣賞自己所種植的成果，體驗春種秋收、夏忙冬藏的喜悅，讓退休 人生過得簡簡單單又富色彩，無需攀比，只要開心，餘願足矣」。

他又說：「自己種的菜沒農藥，吃得安心，想吃新鮮的青菜就隨時去摘，吃不完又可以送給朋友嘗鮮，其樂無窮。」即使送菜到府上的快遞工作，他也樂此不疲。

參觀後，才知道自己在自家後院種菜，只是好玩隨興。怪不得外子常笑：「那是妳的樂趣，不然光是水費都可買到不少菜。」說的也是，退休後種一畦菜，即使是像辦家家酒，有事可忙這是多麼快樂的事，怡然自得又養性，醉翁之意不在酒，在乎其間的樂趣。

我們把採摘的兩袋番茄和苦瓜、牛角椒、芸豆、義大利瓜又分送給朋友，一起分享楊先生豐收的喜悅。這些蔬果超市並不缺，卻是贈者的一片心意，心領之外，更多的是感恩與友情。