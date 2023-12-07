感謝洛杉磯的四季常綠

有人說洛杉磯 無趣，四季常綠，不像其他地方四季分明，秋冬多采多姿、絢爛美麗。以前我也附和這種說法，但今年的秋冬季節，我卻有了不一樣的感受。

近一年來，我的視力日漸模糊，一年內配了三副眼鏡，眼科醫師說：「再不注意，繼續這樣下去的話，就需要動手術解決。」我被這些話嚇到了，於是上網搜尋各種護眼之道，一個叫做望遠看綠的辦法，喚回我遺忘了很久的記憶。

記得上小學四年級時，平常清晰的世界，突然好像蒙上了一層薄紗，要瞇起眼睛才能勉強看清楚。我常常瞇眼的動作引起了班主任注意，於是他來到我家，告訴我父親：「你孩子的眼睛開始近視了，要設法為她配眼鏡。」

視力模糊讓少年的我感到絕望，那時不知道誰告訴我：「天天望遠看綠，近視就會好。」於是我天天爬到高處，使勁往遠處看綠，這個方法我堅持了好一段時間。只是，畢竟是少年，恆心不夠，當時我以為實行幾天就可以好，不料堅持了一陣子，視力仍然沒有起色，於是我漸漸放棄了。

那時的我哪裡知道，身體保健是一輩子的事，對身體一些功能衰退的情況，想採用自然療養保健，就必須有極大的耐心與恆心堅持下去，並且搭配良好的生活習慣。

那天看了一個眼睛保健視頻，裡面介紹了許多方法，例如盡量減少接觸手機和電腦、一天數次的穴位按摩、做眼睛視力操、望遠看綠，以及熱敷等等。我覺得很有道理，便開始逐一試著做；做完之後，我感覺的確舒服了許多，兩隻眼睛好像在感謝我善待了它們。

那感覺給了我啟發，是啊！不僅要善待別人、善待環境，也要善待自己，更要善待四肢五官、五臟六腑，即使這善待可能會花費很多的時間、精力以及物力。

今年感恩節時，一早出去散步，我目不斜視，專心凝望遠方，心頭除了感恩天地親友，也感恩洛杉磯這四季常青的戶外，感恩這城市讓我的雙眼總能享受綠的滋潤。