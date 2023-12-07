平時經常在新聞上，看到有人網路交友不慎，輕則被騙財，重則被騙色，甚至失去生命的各種報導，令人對網路交友聞之色變。但最近兩年，小女兒的親身經歷，讓我對網路交友有了重新的認識。

小女兒從小喜歡看各式各樣的滑冰運動，最愛的是花樣滑冰。高中大學時代她也曾經瘋狂追星，無論是加拿大 、中國、美國的滑冰明星，還是韓國、日本 的選手，她都瞭若指掌、如數家珍。每次加拿大華裔花式滑冰選手陳偉群來多倫多比賽或舉辦活動，她每場都會趕去參加，高價購買他代言的冰酒，並為獲得簽名而感到欣喜若狂。有時候比賽在多倫多周邊小城舉行，她還得跟公司請假，再租個Airbnb住上兩晚觀看。

但自從疫情 以來，這些面對面的活動一律停辦，她只能上網觀看，她在網路結交了幾個志趣相投的追星女孩，大家一起品評、互通訊息。這些女孩近的住在美國，遠的則在歐洲，今年初疫情緩解，她的斯洛維尼亞（Slovenia）朋友邀請她去歐洲見面，再順便帶她到法國遊玩，因為那個女孩主修法語，她要介紹她的法國朋友給我女兒認識。

我一聽開始擔心了，覺得網路交友在網上聊天沒問題，真的見面靠譜嗎？去歐洲那麼遠的地方，萬一發生什麼意外怎麼辦？女兒自然是百般辯解，她極力讓我相信，她們都是純粹出於共同愛好而結識的朋友，大家交往不存在任何目的，而且這些朋友都是受過教育的大學生。

我的一個同事聽說了此事，也告訴我現在年輕人都這樣交友，還跟我說了她兒子類似的經歷。她兒子因為喜歡日本動漫，在高中時就在網路上結識了一個同樣喜歡日本動漫的年輕人，高中一畢業就相約去日本遊玩。聽她們這樣一說，我才稍微放心，不過在女兒去歐洲的那段時間，我還是天天提心吊膽，生怕她被騙，直到她不斷報告行程，發來各種照片我才徹底放心。事實證明，她們在歐洲玩得既安全又開心，女兒也邀請朋友有空就到加拿大玩。

一個月多前，那個斯洛維尼亞女孩真的來多倫多了，女兒心中盤算著不僅要替她省錢，還要方便她到著名景點搭車觀光，於是張羅著讓女孩住她姊姊城裡的客廳。期間除了請她吃飯、帶她在多倫多遊玩外，還陪她到蒙特婁玩了三天。我想，即使招待從小一起長大的朋友也不過如此。當然，那女孩也很懂事，專門帶了一小罐她家鄉的特產蜂蜜和一盒巧克力，並且特別指明這些東西是要送給我的。這足以說明她是出生於一個懂禮儀、有教養的家庭。臨別時，女孩們依依不捨地擁抱，殷殷叮囑，其情其景，堪比當年汪倫踏歌送別李白一樣，令人感動。

明年三月，女兒的美國網友又要來加拿大觀看世界花樣滑冰大賽蒙特婁站賽事，女兒早已安排好了接待程序，準備再次陪伴網友共赴這場冰上盛會。

可見在網路相逢，只要真心相待也能結下深情厚意，年輕人需要朋友，特別是興趣愛好相同、彼此能夠互惠互利的朋友。但現在的年輕人由於工作生活壓力，不可能有太多時間經常出去參加社交活動，因此網路交友還算得上是一種方便的途徑，前提是彼此都要真誠坦率，具有相似價值觀和愛好，友情才不會變質。