在我太太看來，家裡有兩隻狗，分別是老狗和小狗。老狗是我，因為我生肖屬狗；小狗是露西，牠才是真正的狗。

十年前我六十七歲，已是初老，那年露西到我家，是一隻才一歲的約克夏㹴。十年後的現在，我七十七歲，按照狗齡一年相當於人類十年的說法，今年十一歲的露西相當於七十七歲的老人，恰好與我同年。

我是從中國移民來美國的美籍華人 ，露西也是從中國來美國的狗，可以說是美籍華狗。身為老狗的我，此生遇過許多坎坷，前半生經歷過食不果腹的大饑荒年代，以及荒誕不經的文化大革命。年輕時我得過病毒性心肌炎；中年時因膽石症割除膽囊；老年時又動過泌尿系統手術，前後住過三次醫院。

小狗露西雖然因來到美國逃過打狗運動，可也受到無妄之災；兩年前牠遭到一隻體重大牠十倍的惡狗突襲，露西的下巴被咬掉，血流不止陷於昏厥，我們都以為牠快沒命了，可是三進三出獸醫院，經過兩次手術，牠竟然頑強地活了下來。

如今老狗與小狗都老了，老狗的我頭髮已花白，臉上皺紋不少；小狗露西的毛髮不再油亮，步履也不那麼輕快了，正如一首歌唱道：「如今我們變了模樣，生命依然充滿渴望。」退休 後的我筆耕不輟，常在《世界日報》發表文章；而小狗露西雖然老了又是傷殘之身，卻依然以護家為職責，每當門外有異常響動，牠總是一邊叫一邊衝向門口，提醒我們注意周遭環境。

常言道：「早起早睡身體好」，可是不少老年人習慣日出三竿才起床。家有小狗就不同了，我們清晨六點就得起來，因為小狗露西憋了一整夜的尿，必須早早出去排掉。

常言又道：「生命在於運動」，老年人最適合也最簡單的運動就是散步，這個道理誰都明白，但是人老了往往有惰性，很難持之以恆。

但是有小狗露西在，我們就不能偷懶了，每天上午九點半，牠就會瞪大眼睛注意我們的動向，人到房間牠就跟到房間，人到客廳牠也跟到客廳，意思是提醒「該出門了」。如果我們置之不理，牠就不屈不撓地汪汪叫，催促著我們快帶牠出門，於是除非天降大雨大雪，否則我們就再也沒有藉口，可以不出門散步了。

年輕時的露西，每天和我們一起走四、五十條街，有這樣的運動量才心滿意足。如今老狗與小狗都老了，走不了那麼遠，露西更是走一段路就要在狗車上休息。但牠還是不服老，只要體力稍稍恢復，就堅持下地自己走。回到家裡，我們都相當累了，坐在沙發上看電視，露西也累了，就趴在我們中間休息，這就是老狗與小狗日常生活的一幕。

家有小狗還能增進精神健康，不少退休老人生活安逸，可是與外界聯繫太少，特別是在疫情 期間，幾乎整天待在家裡無所事事、無話可說，這種生活方式也真令人擔心，長期下來會不會得老年失智症？我們家有小狗跑前跑後、跳上跳下，平添了許多朝氣。身為老狗的我，每天必須帶著小狗出門四次去排屎解尿。

露西缺了下巴，吃東西困難，經常需要我餵食；太太則為露西準備一天三頓的食物，還要忙著為露西梳毛和洗澡。夫妻倆有事做，可以分散彼此的注意力，避免看另一半不順眼，所以家有小狗還能調劑夫妻感情。

小狗露西讓我感受到人生在世，是應該與愛犬做伴的，因為狗狗能讓人體會到，什麼是此生不渝的愛與忠誠。親愛的露西，感謝牠以自己的一生陪伴主人，希望我們這兩隻年老的老狗與小狗，可以相伴得更長久。