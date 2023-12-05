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一場意想不到的「脫秀」

瓏月龖龘

十多年前，我第一次去拉斯維加斯，準備和老公去看一場傳說中的脫衣舞秀。那時的我們，英語交流能力有限，外加肢體語言溝通，雖說傻了一點，但也照樣能走遍美國。

在拉斯維加斯燈紅酒綠的氛圍下，老公對脫衣舞秀更加期待，但看著一堆秀場介紹，老公挑花了眼，也不確定哪個才是他想看的秀。正猶豫不決時，老公發揮他的小聰明，他說：「老婆，別挑了，看哪個隊伍排得最長，我們就看那場秀。」他那睿智而堅定的神情，讓我感覺他是對的，於是我們選了一條排得最長的隊伍，還加大力道買了兩張VIP門票。此時的老公心滿意足，就等著近距離觀賞一場精采的脫衣舞大秀了。

果然，VIP門票的待遇就是不一樣，兩把椅子配上一張小桌子，還送了兩杯飲料和一盤小吃。最令老公開心的是，這可是最近的第一排啊！抬頭就是舞台，感覺稍微伸伸手，就能摸到舞台上的表演者，這就有點刺激了。老公回頭看看後面坐滿觀眾的普通座位，他得意地笑了，並小聲對我說：「老婆，我們坐這裡不只是VIP，分明就是VIP中的VIP啊！」

過沒多久，一個男人上來了，他在舞台上開始說個不停，台下觀眾也一直跟著笑。我和老公大眼對小眼，不知道笑點在哪裡？我猜想這應該是一位主持人，說完肯定就會開始進入正題了。沒想到時間過了老半天，他也沒有要下台的意思，而且還開始邀請觀眾上台互動。我趕緊跟老公說：「快點去，人家邀請你上台呢！」老公靦腆地搖了搖手，沒敢上去，那一副有賊心沒賊膽的模樣，現在想起來都感到好笑。

而此時的台上，除了那個開場說話的男人，就是十幾位上台互動的觀眾。他們都坐在椅子上，主持人不停地說，台下不停地笑，只要觀眾們一笑，我就和老公對視一下，意思是他們到底在笑什麼？我們要不要也跟著一起笑？就這樣我和老公懵懵懂懂地直到整場秀進行到一半，也不見有脫衣舞的意思，甚至整個舞台氛圍完全沒有任何靡靡之音。我和老公都開始嘀咕，這是什麼情況？脫衣舞呢？最後，直到台上的十幾位互動觀眾，一個接一個被那個男人催眠了，我和老公突然開始明白了點什麼，我們開始陷入深深地沉思。

舞台上的男人口若懸河、滔滔不絕；舞台下的觀眾笑聲不斷、此起彼落，我和老公面無表情，心如死灰，感覺VIP都不香了。是的，最後舞台上被催眠睡著的觀眾，一個個被喚醒，整個「脫秀」結束了。只可惜，此「脫秀」非彼「脫秀」，雖說都是秀，但脫的不是衣，而是口。

回憶起往事，這麼丟人的經驗，建議就不要外傳了。

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等等

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