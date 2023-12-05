我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

潟湖旁的峽谷

金慶松
觀景台上往右可見沼澤地及川流不息的五號公路。（圖：作者金慶松提供）
觀景台上往右可見沼澤地及川流不息的五號公路。（圖：作者金慶松提供）

我由美東第一次飛到加州聖地牙哥市（San Diego）訪友，有一天，友人夫婦帶我去附近的聖艾利霍潟湖（San Elijo Lagoon），享受該地獨一無二的自然奇觀，那裡有沼澤地、步道、峽谷等，地貌豐富。

這天氣候乾爽，因為不是假日，遊客不多，走在沙土質的平坦健行步道上，舒適愜意；右邊是山坡連著住宅區，左邊是綠地、沼澤、各式溫熱帶植物，遠方綠蔭中有些許白色點綴，原來是雪鷺（snowy egret）在覓食；沼澤內也有蛇、烏龜、魚群、鳥類，各自享受豐富的大自然資源。不少健行者帶狗一同出遊，也遇到兩位老師帶領著一群幼兒園學童戶外教學，幼童活潑可愛，童言童語為風景增添了熱鬧的氣氛。小徑上有不少長凳，可供休息並欣賞美景。

沼澤地上的步道，可深入沼澤內近看水生動植物，我們的目標是安妮狹縫峽谷（Annie's Slot Canyon）步道，它僅有四分之一里，是一條環形步道。向右走是單向道，經由狹縫峽谷抵達頂端的觀景台；向左走是雙向道，可由輕鬆易行的步道直達觀景台。我們當然要挑戰地形獨特、艱困難行的狹縫峽谷。

走在安妮狹縫峽谷步道，一開始較寬廣，隨後進入狹窄區步道，兩旁的土黃岩壁漸漸地變窄，我們得一邊上坡前行一邊縮身，某些路段還要側身前移、前後貼壁，難怪只能闢成單行道，那些身形寬大的人，肯定無法通過那狹小的空間。

讚嘆地形、地質之特殊，不少遊客、健行者在此駐足拍照，這是打卡景點。兩側的岩壁是砂岩構成，受常年風吹雨淋之雕塑，形成獨特的地質特徵，讓人想到亞利桑那州的大峽谷（Grand Canyon），這裡是大峽谷的「遠房表妹」嗎？

不少區域掛出危險的標示，「不穩固的懸崖陡壁區，禁止入內」，這岩壁有千年風的層層刮痕，有億滴水的點點洗禮，壁上有自然形成的大洞、小洞，所以安妮峽谷也被暱稱為「蘑菇洞」（Mushroom Caves），我不禁遐想，這是大洞小洞落峽谷嗎？壁上也有許多人為的鑿痕、笑臉、愛情宣言、到此一遊的符號，這算是人類的二次藝術創作嗎？

越向上走，寬度越小，坡度也越陡；在尾端時，有人工製作的兩節鋼梯，穩固堅挺確保遊客能安全向上，之後還有木頭台階，隨即豁然開朗，就抵達最高點的觀景台了。

向東看去，望見五號高速公路的車流南來北往；回望身後，是一條一條的細長峽谷，各自張揚宣洩；向西眺望，可見海濱公路、索拉納海灘（Solana Beach）、太平洋，盡是無限寬廣的腹地，巍巍地形、悠悠天地，讓人看了心胸開闊。

回程下坡時，輕鬆悠哉，更加細讀生態保護區內的告示，上面寫著該保護區占地近一千英畝，擁有七英里長的小徑步道，穿過五種不同類型的棲息地，有七百多種動植物。這個潟湖是候鳥群太平洋飛行路線上的一個主要棲息點，鳥類多元又豐富，非常適合賞鳥。Nature Collective負責這一帶自然生態系統的維護，主要工作有清除入侵植物 、恢復該地區的本土植物、定期清除沼澤內堆積的沉積物 、生態科學研究。朋友補充說，聖地牙哥有土狼、山獅出沒，土狼吃家禽、山獅攻擊人類都偶有所聞，這些其實也都是生態的一部分。

這毗鄰住宅區的生態保護區，具有引人入勝的自然生態，尤其是風雨打出來的奇特峽谷，讓人們珍惜環境，也更敬畏天地。

聖地牙哥 加州

上一則

慢跑馬拉松

下一則

一場意想不到的「脫秀」

延伸閱讀

舊金山小企業主塔洛夫 獲提名市府交通局董事

舊金山小企業主塔洛夫 獲提名市府交通局董事
遊大峽谷別再亂扣「愛之鎖」 有礙觀瞻且危害生態

遊大峽谷別再亂扣「愛之鎖」 有礙觀瞻且危害生態
愛管閒事的芳鄰

愛管閒事的芳鄰
勞雷爾峽谷莊園售259萬 安妮斯頓拍「六人行」曾住過

勞雷爾峽谷莊園售259萬 安妮斯頓拍「六人行」曾住過

熱門新聞

「歸妹圖」不僅是張大掐名作，畫作背後隱藏的故事牽起俞大綱、張大千與郭小莊、林懷民等台灣文化名人，橫跨繪畫、京劇與現代舞蹈，一幅畫等於一頁台灣文化史。（圖：羅芙奧提供）

一幅畫隱喻台灣京劇現代化 張大千「歸妹圖」647萬落槌

2023-12-03 01:30
豐喜啟動世代交替，長子廖柏凱堅持提升工廠的食安規格，成功拿下Costco這個大客戶。(本報資料照片)

從辦桌場拚到美式賣場 廖家3兄弟讓甜點王國華麗轉身

2023-11-28 06:00
佳士得香港秋季拍賣備受矚目的「天民樓珍藏專場拍賣」以逾2.6億港元總成交額圓滿收槌。（記者孫曼／攝影）

佳士得天民樓元青花瓷珍藏首登拍場 帶蓋梅瓶868萬美元拍出

2023-11-30 01:24
黛安∕圖

被離婚的精神病患（下）

2023-11-27 01:02
作者荊棘和丈夫海諾在家中合影。（荊棘．圖片提供）

來也空空，去也空空

2023-12-03 01:02
莫言親筆寫下打油詩，祝賀林青霞獲得金馬獎終身成就獎的榮耀。（取材自微博）

林青霞「金馬水餃」打響 諾貝爾得主「餃子已包好」邀團聚

2023-12-01 00:41

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議