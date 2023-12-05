觀景台上往右可見沼澤地及川流不息的五號公路。（圖：作者金慶松提供）

我由美東第一次飛到加州聖地牙哥 市（San Diego）訪友，有一天，友人夫婦帶我去附近的聖艾利霍潟湖（San Elijo Lagoon），享受該地獨一無二的自然奇觀，那裡有沼澤地、步道、峽谷等，地貌豐富。

這天氣候乾爽，因為不是假日，遊客不多，走在沙土質的平坦健行步道上，舒適愜意；右邊是山坡連著住宅區，左邊是綠地、沼澤、各式溫熱帶植物，遠方綠蔭中有些許白色點綴，原來是雪鷺（snowy egret）在覓食；沼澤內也有蛇、烏龜、魚群、鳥類，各自享受豐富的大自然資源。不少健行者帶狗一同出遊，也遇到兩位老師帶領著一群幼兒園學童戶外教學，幼童活潑可愛，童言童語為風景增添了熱鬧的氣氛。小徑上有不少長凳，可供休息並欣賞美景。

沼澤地上的步道，可深入沼澤內近看水生動植物，我們的目標是安妮狹縫峽谷（Annie's Slot Canyon）步道，它僅有四分之一里，是一條環形步道。向右走是單向道，經由狹縫峽谷抵達頂端的觀景台；向左走是雙向道，可由輕鬆易行的步道直達觀景台。我們當然要挑戰地形獨特、艱困難行的狹縫峽谷。

走在安妮狹縫峽谷步道，一開始較寬廣，隨後進入狹窄區步道，兩旁的土黃岩壁漸漸地變窄，我們得一邊上坡前行一邊縮身，某些路段還要側身前移、前後貼壁，難怪只能闢成單行道，那些身形寬大的人，肯定無法通過那狹小的空間。

讚嘆地形、地質之特殊，不少遊客、健行者在此駐足拍照，這是打卡景點。兩側的岩壁是砂岩構成，受常年風吹雨淋之雕塑，形成獨特的地質特徵，讓人想到亞利桑那州的大峽谷（Grand Canyon），這裡是大峽谷的「遠房表妹」嗎？

不少區域掛出危險的標示，「不穩固的懸崖陡壁區，禁止入內」，這岩壁有千年風的層層刮痕，有億滴水的點點洗禮，壁上有自然形成的大洞、小洞，所以安妮峽谷也被暱稱為「蘑菇洞」（Mushroom Caves），我不禁遐想，這是大洞小洞落峽谷嗎？壁上也有許多人為的鑿痕、笑臉、愛情宣言、到此一遊的符號，這算是人類的二次藝術創作嗎？

越向上走，寬度越小，坡度也越陡；在尾端時，有人工製作的兩節鋼梯，穩固堅挺確保遊客能安全向上，之後還有木頭台階，隨即豁然開朗，就抵達最高點的觀景台了。

向東看去，望見五號高速公路的車流南來北往；回望身後，是一條一條的細長峽谷，各自張揚宣洩；向西眺望，可見海濱公路、索拉納海灘（Solana Beach）、太平洋，盡是無限寬廣的腹地，巍巍地形、悠悠天地，讓人看了心胸開闊。

回程下坡時，輕鬆悠哉，更加細讀生態保護區內的告示，上面寫著該保護區占地近一千英畝，擁有七英里長的小徑步道，穿過五種不同類型的棲息地，有七百多種動植物。這個潟湖是候鳥群太平洋飛行路線上的一個主要棲息點，鳥類多元又豐富，非常適合賞鳥。Nature Collective負責這一帶自然生態系統的維護，主要工作有清除入侵植物 、恢復該地區的本土植物、定期清除沼澤內堆積的沉積物 、生態科學研究。朋友補充說，聖地牙哥有土狼、山獅出沒，土狼吃家禽、山獅攻擊人類都偶有所聞，這些其實也都是生態的一部分。

這毗鄰住宅區的生態保護區，具有引人入勝的自然生態，尤其是風雨打出來的奇特峽谷，讓人們珍惜環境，也更敬畏天地。