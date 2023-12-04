Nate，你的生日到了，但我再也不能依偎在你的耳邊說聲「生日快樂」了，那是一種刻骨銘心的痛，深深的思念令人煎熬。雖然知道你已經走完生命的最後一程，但那一刻仍來得太突然，那麼令人手足無措，更讓人不捨與充滿悔恨，後悔沒有在你生命的最後兩天裡，分分秒秒地陪伴你。

你是小獵犬（Beagle）和小哈巴（Pug）的混合品種，個性上有小哈巴的憨厚，並具備了小獵犬的忠誠、靈巧和有趣。你有特別敏銳的嗅覺，沒有什麼東西可以瞞得過你的鼻子；吃是你的最愛，漢堡、牛排、烤雞，你什麼都吃，來者不拒，喔！對了，你的肚子裡還曾經有一小罐強力膠。你會用盡心思把各種吃的送進自己嘴裡，我至今仍然沒有想通，感恩節桌上，少掉的那一大塊巧克力餅乾，究竟到哪裡去了？我無法在你無辜的眼神中找到答案。

Nate，生活中滿是你帶來的歡樂與驚喜，你心地善良、善解人意，從來沒有凶過任何家人、朋友或其他動物。記得你小時候，前院的小鳥飛上飛下逗著你玩，你急得團團轉，也未曾動怒。

你經歷了因骨刺而下半身不能動的癱瘓，開刀後又因感染而在加護病房住了兩個星期，受盡病痛折磨，你堅強地忍著。隨著辛苦的復健，一步一步地又可以行走了，又因為看到我太興奮跳躍，拉傷二條後腿的十字韌帶，經歷了再一次的開刀復健。這一次次的病痛，你都忍住了，以極大的毅力去面對克服，從沒有聽過你哀嚎聲。連醫生都說，你是一隻不尋常的狗，除了不會說話，什麼都懂。

你的視力在三年前就已經喪失了，六個月前，你也聽不到了。你沒有退縮，仍自己摸索著堅持自己的作息；你也不吝嗇地愛著每一個家人，可以感覺到你對這個家的眷戀，讓我更對你心疼與不捨，不捨你完全的愛，不捨你終日的陪伴；心疼你的忍耐，更心疼你的堅持。

心中的悲傷無法彌補，走筆至此，淚濕衣襟，短短數語，又何以慰我思念之情於萬一。來日相見，再續前緣。生日快樂，Nate。