世界日報在五月二十六、二十七日的副刊，刊登林黛嫚女士寫的文章「人生是值得活的」，文筆生動感人，值得一讀再讀，是一篇很好的鼓勵文章，鼓勵那些不幸得到癌症 的病人，好好面對未來。

我在美華防癌協會當義工時，不但學到了很多癌症的知識，而且和各種各樣的病人常有接觸。在為病患和家屬服務時，可以感受到病人本身有無限的壓力，家人也是。

其中讓我印象最深刻又心痛的是，有一位叫Amy的年輕女士，她的先生不幸得了癌症，而且拖了很長一段時間，所以她必須努力工作賺錢供房子、養孩子，每天奔波於布魯克林 和曼哈頓之間。工作已經很辛苦了，Amy回到家後，還要面對年幼孩子以及一個充滿憤怒心態的丈夫。

我對他們的遭遇感到非常心痛，因為他們常常吵架，吵架後就會打電話向我告狀訴苦。由於我住得比較遠，大部分都只有在電話上傾聽，偶爾在周末時，會請另外一位義工帶我去他們家。

他們夫妻倆都非常喜歡種植花卉和各種蔬菜，我就藉著欣賞花卉來疏解他們的壓力，有時候，大家在一起唱卡拉OK，也是一種發洩，但是Amy很少參與，她總說她有做不完的家事，她需要休息；她覺得自己快崩潰了，她把大部分的精力都放在先生的身上，就這樣掙扎了七、八年。

兩年前，有一天我鼓起勇氣打電話給Amy，她聽到了我的名字非常高興，時間並沒有拉長我們之間的距離，我們在電話上談得很開心，她很興奮我並沒有忘記她。我們在電話上聊了快一個小時，一直到最後，她才說：「葉姐，我要告訴妳一個消息，我自己得了乳癌。」這消息讓我震驚不已，不知道該怎麼說。

那時正逢新冠疫情 嚴重肆虐時期，雖然很多人都打了疫苗，可是朋友之間的來往卻明顯減少，因為誰都不知道到底哪裡藏了病毒？Amy告訴我，她正在接受化療，她非常勇敢，每周自己開車到醫院去做化療，雖然已經不工作了，但是家中裡裡外外還是有很多忙不完的事，我非常佩服她的毅力和勇敢，更加深了我想去探望她的念頭。

我希望即使是一個輕輕的擁抱，也能夠把我的關愛傳給她，但因為正在化療的病人抵抗力比較差，怕她生病，我也不敢輕易地上門探望。雖然她一再強調她感覺非常好，即使頭髮掉了，但是戴著頭巾，照了很多相片傳給我看，她的笑容依然迷人，勇敢地去面對癌症帶給她的身心痛苦，為了自己也為了家人，她盡量過著正常的生活，不想別人為她擔心。

終於在夏季的某個周六，我開車到布魯克林去探訪她，見面時我們開心地手牽手，好像是一對姊妹般的親熱，我們把彼此的關愛，透過十根手指頭傳給對方，我們不談病痛、不談化療，只談生活上的點點滴滴。

或許Amy不想讓我擔心，所說的話盡是一些讓人開心的事情，更加讓我對她充滿了敬佩，敬佩她的勇敢和毅力，她把自己照顧得非常好，頭髮也長出來了，甚至比我的頭髮還濃密。我笑著對她說：「我可以幫妳修剪頭髮，要修得比較摩登，至少年輕十歲。」她笑得很大聲，覺得是一件非常有趣的事。

誠如林黛嫚女士所言，這個世界還是有很多讓人值得活下去的理由，親情、友情、人與人之間純純的愛、美麗的家園，以及讓人驚嘆的世界美景等等。謹藉此文，希望能夠鼓勵那些生病的朋友，努力去面對現實，明天仍是美好的一天。