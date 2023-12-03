我自從退休 以後，為了健康和社交，毎周打兩次乒乓球是最大的運動和娛樂。打球的地點是在一個小山坡的運動公園旁，環境非常優美。

運動場地有四張球桌，球友們各色人種都有，但以華人 居多，大家彼此溝通除了英語外，中文成了主角。有時聲音略顯喧嘩，但都在可理解的範圍內，基本上大家都很守法自愛，盡情享受運動和交際的樂趣。

多年來這裡的管理員都滿友善的，球友們也常帶些水果、點心來共享，其樂融融。但不久前，來了一批非常嚴厲的管理員，不苟言笑，每次時間不到絕不開門准入，這種不太友善的態度，引起球友們的緊張。

最近因天冷門窗緊閉，屋內多人打球，造成空氣很悶熱，為讓空氣更流通，我犯了一次小錯誤，不察打開了一扇上面有小字警語的小門，不料卻引起了一場不小的風波，立刻有兩人衝進來並大聲吼叫：「不要開這扇門。」

我當時馬上向他們道歉，但有一人仍喋喋不休、繼續辱罵，好像我犯了無赦的天條。我自認來美國五十多年，還沒受過如此的侮辱，這只是一件小事吧！回家後我不禁想著，是應該裝作沒事繼續低頭忍讓呢？還是該去和他們討個公道？忍讓恐怕會讓他們今後更囂張，大家難以共存；當面去討公道，又怕自己表達不清反而敗事。經過兩天的思考，我決定寫封電郵給他們的主管。

我把事情的經過簡述了一遍，並在信中強調：「重要的是，妳的員工太強調了他們的權威，忽視了我們是合法年長的美國公民 ，也是國家的納稅人。妳若不能改善他們的服務態度、請他們友善些，我就會到别處去打球了。」

當晚我非常訝異收到那位主管的回信，信上寫著：「我們非常遺憾讓你有了一次不愉快的經驗，我在此向你道歉，我們的工作主要是向所有居民提供愉快的服務。」此刻，心裡的糾結與不滿，終於疏通了一些。