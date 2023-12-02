朱諾（Juneau）是阿拉斯加的首府，我第一次到朱諾是與母親搭郵輪遊阿拉斯加，想不到再訪朱諾是與美國的家人，這次是為了參加公公高中畢業五十年的同學會。

朱諾的地理位置依山面海，周圍地形特殊崎嶇，不通公路，有如島嶼城市。公公與婆婆提早坐船抵達，姊姊、夫婿傑與我從矽谷搭飛機會合。

公公的父親當年具有拓荒精神，在公公年幼時舉家遷徙至朱諾，與人合資經營造漁船工廠。我們到了朱諾時，滿臉笑容的公公如主人般歡迎我們，他興奮地介紹同窗好友讓我們認識。公公年輕時不但英俊瀟灑，而且會吹薩克斯風，他在樂隊中人緣極佳。

朱諾是全美面積第二大城市，但人口只有三萬多人，市區也不大。公公帶我們到處逛逛，幽默的他如數家珍，述說童年趣事並順便介紹歷史，原來朱諾是因淘金熱潮而開發，命名Joe Juneau，一八七九年首先於Gold Creek源頭淘出金塊。州議會大廈與州長官邸（Governor's Mansion）相距不遠，我們也順道參觀，後來到了公公兒時舊居，我們徜徉流連很久，公公有分享不盡的美好回憶。

朱諾的動物比人還多，隨著公公的同學會安排活動，我們搭船觀賞座頭鯨（Humpback Whale）、海豹、禿鷹等，還看鮭魚洄游，更馳車到門登霍爾冰川 （Mendenhall Glacier）觀黑熊，冰河 延伸約十四英里，最後入湖，湖光山色，美麗壯觀，離市區約有十幾分鐘車程。

旅程中，姊姊邀傑與我搭水上飛機（Seaplane），我怕搭小飛機，但不想潑人冷水，答應後只好心中暗自禱告。當坐進四人座機艙，傑的安全帶無法扣上，更令我提心吊膽。飛機由海平面起飛後，駕駛兼嚮導帶我們航過朱諾的藍天白雲，心情慢慢放鬆，俯瞰城市之美。

往北航至朱諾冰原（Juneau Icefield）上空，由上往下再賞門登霍爾冰川。塔庫冰川（Taku Glacier ）是世界最深、最厚的高山溫帶冰川，駕駛特意盤旋低飛，讓我們近觀冰河，美景之外又添加刺激感，冰原尚有四十多個大型山谷冰川和一百個較小的冰川，廣達一千五百平方英里。安全下機後，心懷感恩，這是一趟難忘的冰天雪地高空之旅。

同學會的壓軸戲是參加獨立日的遊行，我們與人群站在大街旁，融入節慶的歡樂氣氛，樂隊吹奏雄壯進行曲，伴隨著一輛輛具地方色彩的花車；引人注目的是原住民 特林吉特人（Tlingit）的藝術彩繪遊車，公公與同學們也人人手拿小國旗，坐在平板車上跟著隊伍遊行。氣宇軒昂的公公，不停地對我們與群眾揮手，大家也報以熱烈鼓掌，歡迎朱諾高中校友，回鄉探訪。

摯愛的公公，於一年多前安息主懷，享壽八十七歲。現今回想那次旅行，令人倍感思念，朱諾是公公的魂牽之鄉，家人心繫之地。