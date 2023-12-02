從洛杉磯 到華盛頓特區，參觀完林肯紀念堂和華盛頓紀念碑，就通過波多馬克河（Potomac River）上的阿靈頓大橋（Arlington Bridge）抵達了阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）。公墓於一八六四 年建造，占地六百一十二英畝，有超過二十六萬人長眠於此，他們都是戰爭中陣亡的將士、政治家、在工作崗位上殉職的國家公職人員，以及對國家有傑出貢獻者。

公墓入口是一個大型棕色的拱門，莊嚴肅穆，參觀者從左邊的參觀者中心進入，需要經過嚴格安檢才能進入墓園。墓園內美麗寧靜、綠草如茵、樹木茂密，這裡原先遍布的樹林，是美國首任總統華盛頓的曾孫女安娜和她丈夫羅伯特．李將軍的住宅和莊園，南北戰爭結束後變成了國家公墓。

在參觀者中心先看一下介紹，以及墓園裡舉行的各種紀念活動，購買了遊園車的票，上車後，導遊開始介紹。遊園車慢慢地開著，園內墓地綿延起伏，潔白的墓碑鱗次櫛比，宛如逝者組成的軍陣，聲勢浩大，頗為壯觀。

遊園車帶著我們經過了幾個不同的墓區，來到公墓的山丘上，有一處占地一公頃的宅邸，也稱阿靈頓之屋 （Arlington House），這是美國最出色的希臘文藝復興建築之一，一九五五年成為國家紀念中心。阿靈頓之屋前面有十幾節台階，下台階後是一片長約一百米、寬三十米的平台，中央擺放著鮮花花圈，平台南面是幾十節寬寬的台階直通墓地。

下午三點有墓地警衛換崗，全場圍滿了遊客。只見一名全副武裝的士兵，手握帶刺刀的步槍，從中心的右側正步走向前方。士兵擦得光亮的皮鞋擲地有聲，再仔細一看，大理石地面上有士兵長年正步走的印記。士兵和原來當班士兵面對面，呼喊著口號，不時變換著持槍的動作。

這時從中心的高台階上走下五個人，前面兩人由一名軍官伴隨，手持花圈，花圈緞帶上寫著某某保險 公司向烈士致敬。緊接下來是一個學校來獻花圈，由一位老師帶著四名學生，擺放好花圈後，大家向墓地三鞠躬，並向墓地凝視了幾分鐘。獻花者離開後，原來當勤的士兵呼著口號，轉身正步離開，由新上崗的士兵站上崗位。

回到遊園車後開始往回走，聆聽導遊的講解，慢慢地走過一片片墓地，除了少數墓地外，絕大部分的墓地不分等級，將軍和士兵葬在一起，所有的人都是獨立平等的；更具有人性的安排是，在每個墓碑下，不僅埋葬著死去的戰士，還有他們的妻子和孩子，能夠在阿靈頓國家公墓得到一處長眠之地，是每一個美國人的榮耀。

整個墓地沒有一點驚悚或是怪異的感覺，就像走在一個大公園裡，一個沒有生命的地方，卻讓你感覺到生命的意義和價值。一排排潔白的墓碑整齊地排列著，純潔又神聖，每一個墓碑都有自己的故事，靜靜地訴說美國近代史，從國家的歷史來提醒，不要遺忘這裡所有的生命蘊含的勇氣、獻身、榮耀與正義。