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聖誕前的日子

潘健生
鄰居每年都會精心布置聖誕燈飾。（圖：潘健生提供)
鄰居每年都會精心布置聖誕燈飾。（圖：潘健生提供)

人們都期待聖誕節，期待平安夜的晚上，聖誕老人在街上送禮物；期待家中的門簷、大廳周圍、房子窗前聖誕樹掛滿彩燈，看到亮燈那一刻的耀眼輝煌；期待聖誕大餐上，烤火雞的美味；期待一家人歡聚一堂，充滿歡聲笑語。

其實在我看來，聖誕節前甚至萬聖節還沒開始時，人們準備過節的心情更有滋味。就如同中國人在農曆春節前，會忙著採買年貨、蒸年糕、張貼春聯，大人們也會張羅孩子們的新衣、新鞋等。聖誕節之前的許多假日，很多人會忙於逛商場採購聖誕節所需的食品、用品和裝飾品。

大人準備禮物，想給孩子們驚喜，情人們也互相選擇給對方的禮物，許多家庭忙於布置懸掛家中的飾品，想把聖誕樹繞上閃爍的七色彩燈，把燈飾擺在最顯眼的地方。因為這個忙碌的過程中，讓許多人對即將到來的聖誕夜，更有期待。

聖誕節之前，許多人也許早就安排好了外出旅遊。一年中能有幾次有這麼多天的長假期？心中還有許多夢想抵達、卻仍無暇去到的地方。熱帶地區的人們，想要到大雪紛飛的國度看銀色聖誕；寒冷地區的人們則想去熱帶國度，享受別有風味的暖冬。

更有情侶訂好了跨洲郵輪行程，準備過一個形影不離的浪漫聖誕假期，兩個人從策畫、選擇行程、安排旅行社、收拾行李，到最後邁上旅途，整個過程忙碌又充實、充滿幸福與興奮，這段心路歷程，甚至比旅行本身還要令人難忘。

如果在節慶前的夜晚在住處附近散步，你會發現節日的氣氛一天比一天濃烈，驚嘆鄰居們為慶祝節日投入許多創意。我住在矽谷聖他克拉拉，看到有幾戶鄰居別出心裁，他們以聖誕故事為題材，精心布置住家，掛上許多藝術彩燈，打扮得如同一齣以聖誕節為主題的戲劇場景，讓人置身其中彷彿進入了藝術世界，很難不陶醉其中。

如果不準備外出，這些日子每天也都在為迎接節日到來而加溫。這段時間，過往許多以快樂聖誕為題材的電影電視戲劇，常會炒熱收視高潮。以我為例，在節慶前的較長一段時間，每晚都會選看聖誕題材電影，看電影中人們的歡樂或曲折故事，看電影布景中的節日氛圍，聽動聽的聖誕音樂。自己為即將到來的節日預熱，預熱的過程其實就是想延長歡樂節慶的長度。

日前我剛剛新換了一台六十五英寸四K超高清智能電視機，正在觀看以聖誕為題材的經典美國電影「生活多美好（It's a Wonderful Life）」，並已確定還會觀看「聖誕頌歌（A Christmas Carol）」。我喜歡聖誕節，更喜歡聖誕之前忙碌而快樂的日子。

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