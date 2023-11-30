在拉斯維加斯探望女兒期間，太太捨不得女兒自己一人要照顧一間診所，還要做家事，於是太太攬下全部家事。女兒已經習慣了美國的飲食，但是仍然喜愛台灣的傳統食物，雖然住女兒家並不容易買到中式食材，太太很能用創意克服食材問題。

有時候，太太在早餐會做蛋餅。我記得曾在台灣小吃攤買過蛋餅，師傅將麵漿倒在鐵板上，打上蛋做蛋餅；我問太太：「妳自己做餅皮嗎？」太太說：「我哪會做餅皮，我都用現成的潤餅皮、印度 囊餅皮或墨西哥 餅皮，反正都是麵粉做的。」女兒在飲食方面很講究道地，她反對不同國家的料理混搭，女兒甚至站上制高點說：「媽媽這樣是不尊重別國的文化。」

母女倆各執一詞，互不相讓。我不禁想著：「都是麵粉做的，這些不同名稱的麵皮，到底哪裡不一樣？」

從邏輯上來說，我認同「同樣是麵粉做的，做出來的麵皮是相容的。」但是又推翻自己「去過台灣台南的德元埤荷蘭村，等同去過荷蘭嗎？去了高雄田寮日本 村，就能省下實際去日本的時間和金錢嗎？在電視上看遍歐洲，就了解歐洲風情嗎？」

最後我想到自己的親身經歷，我動過心臟瓣膜置換手術後，胸部有兩條管子連接到一部機器，護理師解釋：「你剛動過手術，胸腔裡血水較多，這兩條引流管其中一條將血水引進機器，一條將適量血水再送回去。大約一星期後，你的身體能自行吸收所有血水，就可以拔掉管子。」果真，一星期後護理師通知要拔引流管。

因為引流管的傷口大，不能自動癒合，所以要縫一針，這種簡單縫合，護理師就能縫，不用安排外科醫師和手術室。拔引流管的時候到了，兩位護理師來到病床邊，她們用正常的音量交談，護理師甲說：「沒有麻藥。」護理師乙：「放哪裡？我去拿。」護理師甲：「還沒申請，申請麻藥需要醫師簽名，最快明天才能拿到。」護理師乙轉頭對我說：「你這小傷口只要縫一針，如果我們等麻藥，明天才能縫。麻藥一針要痛一下，直接縫也是縫一針痛一下，同樣是一針痛一下，你願不願意直接縫？」

在兩位護理師和太太的面前，我一定要表現出男子漢氣概，刮骨療傷絕不吭聲。就是因為這種念頭，我竟然犯了此生最後悔的事。在我說「好」之後，就在沒有打麻藥的情況下挨了一針。縫那一針的痛遠超過我的想像，我也的確沒喊痛，但我暗暗發誓以後再也不逞強了。

基於這段親身經歷，我不再同意「同樣是某個前提，就會產生某個一樣結論的說法。」不過，不管太太用哪種餅皮做蛋餅，端上桌後，我還是會照吃，仍然不會有異見。