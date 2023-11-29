到公園散步，遠遠見到一個人坐在亭子裡角落，他舉了手跟我打招呼，我也招手還禮走近他，兩人接著聊了起來。

今天沒有下雨，卻也陰鬱著像是隨時要下雨，氣溫最高華氏五十九度， 最低四十八度，露宿還是很有挑戰性的，白天可以勉強應付，夜裡對生理極限就是一個嚴峻的考驗。

眼前的這位短髮人士臉上有些鬍渣，卻也沒有不修邊幅的感覺。他是傾訴型的人格，一打開話匣子，就再也不能自主關上，我尋機插話，才知道他叫特利特。不過幾分鐘的功夫，特利特的身世就生動地展現出來。

特利特從未有過婚姻，足跡沒有離開過華盛頓州 和俄勒岡州 ，他熱愛自由流浪，大西北的密林是他的家園。談起流浪生涯，笑容就爬滿了他的臉龐，彷彿那些歲月都是陽光。

其實，特利特並不是一直在流浪，他當過兵，在陸軍軍隊待了十六個月，並不是持槍打仗那種，而是工程兵，因為大腦出了問題，退伍了。特利特有過傷害人的犯罪記錄，不過，他也被傷害過，就在前幾天，他在市區遭受別人的追打。

就在聽他傾訴時，前方地上的左下角有一床黃色毯子蠕動著，顯然裡面是一個人，一定是特利特的聲音把他弄醒了。黃色毯子蠕動了一會兒，果然從裡面鑽出來一個人，他沒有跟我們打招呼，特利特繼續傾訴著；我從餘光裡看到這個人年輕得多，臉上有長長的鬍鬚，他站了幾秒，然後就走上公園小徑，往前走去。

亭子的桌上有一包白麵包，那應該是特利特的一天三餐吧！特利特並不是赤貧，一個月可以領取一千美元的社會保障福利。雖然眼下連家徒四壁都是奢望，但不久後，就會搬入政府安排的低收入 公寓。

跟他告別時，他說，等他搬入有屋頂的住處，他要在公園舉辦一個燒烤派對。這麼說著，希望之光就在他的臉上閃現出來，想像著一群被社會拋棄的人，因為一個派對，大家可以聚在一起吃吃喝喝、狂歡一時，那樣的場面多麼罕見，不僅對他們是一個鼓舞，對他們之外的其他人，不也是一種鼓舞嗎？