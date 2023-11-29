天寒歲末的季節，過了復活節就是感恩節，聖誕節 和新年接踵而至。在假日期間，大家外出採購、送禮、家庭歡聚和訪友敘舊。

就在許多人忙得不亦樂乎時，洛杉磯東邊小城鎮Lawndale一對西裔母子，母親艾薇平日持家，二十六歲的兒子大衛在一家公司當送貨員，佳節期間大衛為了趕送貨品特別忙碌，他不但疲累，睡眠也嚴重不足。

有一天午後，大衛在開車送貨途中睡著了，不幸地與迎面開來的貨櫃卡車撞個正著，頃刻間，大衛開的小貨車翻倒路旁，人被拋出車外昏迷不醒。經警察趕到出事現場勘察後，召來救護車將大衛送往醫院急救，但回天乏術已無生命跡象。

院方對大衛宣告重傷不治，警察立即通知家屬，並告知在死者駕照 上註明死後願捐獻身體器官榮神益人。

當大衛的母親艾薇得知愛兒死亡的惡耗，如青天霹靂，她傷心欲絕，幸有親友及醫院護理人員陪伴，才度過心碎的難關。

大衛捐贈的器官，心臟是由一位長期患有心臟病 的白人獲得；這位四十七歲的幸運兒名叫馬丁，是建築設計工程師，曾先後四次做過心臟繞道手術，又換主動脈瓣後，仍未改善，換心成為他唯一的生路。

馬丁進行心臟移殖手術非常成功，他慶幸自己得救，心想等身體復元後，必須親自對心臟捐贈者的家屬表達感恩。三個月後，馬丁致函大衛的母親艾薇，他誠懇地表達想拜見致謝，此時艾薇思子心切也想認識馬丁，遂回函馬丁，歡迎隨時到訪。

雙方約好感恩節這天中午見面，馬丁夫婦這天一大早便自住家聖地牙哥開車來Lawndale艾薇家；車子快到達時，老遠便看到一位白髮蒼蒼的老婦人，她倚靠在家門口，門頂懸掛著「歡迎馬丁先生來訪」的布條，馬丁夫婦看到後，瞬間流下感激的眼淚。到了艾薇家門口，話還沒說，三人便擁抱在一起，激動地大聲哭泣。

馬丁內心想著，我這顆心臟是大衛所賜，亦是他母親心中的一塊骨肉，於是他敞開外套，讓艾薇貼著他的胸襟聆聽大衞的心仍然在跳動著，同時兩家相約，在有生之年，每到感恩節就要歡聚在一起，以慶賀馬丁新生，祝願大衛的母親福體康泰，同時聆聽大衛的「心聲」，以釋母念，以慰母懷。