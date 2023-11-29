我家二女兒七歲時，嬸嬸送給她一對小鸚鵡，二女兒非常高興，每天晚上把鳥籠捧進廚房，白天再拿出去。她每天和大姊、弟弟和妺妹圍在鳥籠旁邊，大家嘰哩咕嚕和鳥兒對話。

七歲的二女兒把餵鳥及清潔鳥籠都視為自己的工作，每天都很勤快地動手做，不假手弟弟妺妹，她怕他們一不小心就讓鳥兒飛走了。

周末是小孩子上中文學校的日子，四個小孩上同一所中文學校，我們開車不到十分鐘就可到達。記得有一個周末，鄰近城市維吉尼亞州 朋友家的小孩過生日，我們應允上完中文課就趕過去參加。

那天我匆匆忙忙趕去中文學校接孩子們下課時，發現我忘了先把生日禮物放上車，必須折回家拿禮物再上路。當我到達家門口時，兩個小的也跟著小姊姊衝下車把掛在陽台上的鳥籠拿下來玩，我催促他們趕快上車以防遲到，在車上我不忘嘮叨，二女兒解釋說，那是因為她早上忘了餵小鳥。當天的生日趴就在Birthday girl家裡舉行，大夥除了吃喝玩樂外，後院還有舉行餘興節目，大家玩得非常盡興開心。

當我們參加完生日趴，回到家時天色已晚，孩子們也累了；當大家下車進屋前，二女兒驚叫了起來，只見一對小鸚鵡在鳥籠裡鳥毛四散、血跡斑斑，一隻已經躺下，另一隻還在驚恐中，我們都嚇壞了，怎麼會這樣？

這時老公正巧回來了，他說：「為什麼沒把鳥籠掛上去？鳥籠是不能放在地上的，這是松鼠或鼠狼抓的。」只見孩子們個個被驚嚇到不知所措，二女兒哭著用祈求的口氣說：「Mommy，我們把小鳥送去Emergency，OK？Please，Please。」我還在猶豫當中，二女兒雙手合十，又在祈求Mommy，Please。三歲的小女兒更是跟著小姊姊哭，跟著小姊姊雙手合十求我：「Please，Mommy，Please。」

當時不管老公在客廳冷嘲熱諷碎碎念，我答應了孩子們，帶著四個小孩及裝著小鳥的紙盒子，立刻衝到西北區威斯康辛大道上的動物醫院掛急診；掛號人員進去稟報後告訴我們，他們沒有看鳥的急診，並建議我們去試試離此不遠的另一家動物急診醫院。

我們又匆忙趕到東南方向的喬治城，找到了那家動物急診診所，診所只是小小的一間，我們進去掛了號，大女兒寫上家裡地址和電話，把鳥兒紙盒交給了工作人員。我們在侯診室焦急地等著，大女兒和二女兒還去櫃檯問了幾次，後來我們被告知小鳥要住院觀察，當時我一頭霧水，為何要住院？但是語言不通無法溝通，診所要我們先回家等消息，明天再來。

當我們準備離去時，診所要我們先繳兩百美元，我看了看孩子們説：「兩百元耶？」雖然質疑小鳥是否能救得回來？但我還是付了錢，並拿了動物急診診所的電話就回家了。一到家，我先催促著小孩子上樓洗澡睡覺，老公在客廳知道小鳥住院又繳了兩百元後，他大發雷霆，用諷刺口吻一整晚不停碎碎念。

我也覺得兩百元真貴，一件一百多元禦寒外套我都捨不得買，我居然衝動到把受傷的小鳥送去急診，又繳了兩百元的住院醫療費 ，那個晚上，大家心情都非常低落，一夜無語。

第二天是星期天，小朋友一早就起床，等著醫院十點上班的時間就打電話過去，院方回答還不知道結果。後來的兩個小時內又打了兩次電話，最後一次電話被告知，沒救活那隻小鳥，並向我們道歉，二女兒的心情壞透了，整天關在房間裡。

這是三十多年前的往事了，有朋友覺得荒謬，也有朋友覺得我們受騙，期間小孩子們雖然有養過大狗和小狗，狗狗們也看過醫生或急診過，但是我們來美國後，第一個寵物小鳥急診住院的遭遇，讓我們留下深刻的印象，雖然有些荒唐。