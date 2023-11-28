看到電視上播放美國達人秀（Americans Got Talent），勾起了我的陳年往事回憶。以前工作的一家公司舉辦員工才藝表演，歌舞音樂細胞不是很發達的我，為了展現團隊精神，勇敢跨出舒適圈加入表演行列，腦海中的回憶如潮水般湧現。

當時是我進人事部的第一年，員工才藝表演由人事部主辦，活動通知發出去後，老闆身先士卒以人事部團隊名義報名。團隊連我在內總共有十二個人。老闆為了決定表演的項目和題材，特別開會徵求大夥的意見。由於話題輕鬆，提出的點子不少，討論時笑聲不斷，最後大家一致通過模仿麥可傑克森（Michael Jackson）的歌舞表演「顫慄（Thriller）」。

雖然「顫慄」一曲人人皆知，但要模仿MTV中的舞蹈，對我們這群臨時組成的雜牌軍而言，是一大考驗。在活動舉行的前兩個月，我們開始利用下班時間每周排練兩次。公司是商務會議休閒旅館，有一間頗具規模的表演廳，也是員工才藝表演的活動場地，能實地演練，再理想不過。

娛樂部門同事很熱心，有人當班時會放下螢幕，並播放「顫慄」的影片，方便我們排練。在舞台上，我們面向螢幕、站好隊形，一邊看一邊學習殭屍走路與跳舞的動作，每次練習時，都充滿了笑聲、汗水和相互加油的擊掌聲。

千呼萬喚的員工才藝表演終於登場，那天是周二，公司歡迎所有沒上班的員工，帶著親朋好友一起來觀賞，於是妻子帶著大女兒與我們的好友蒂娜一同來加油。表演廳在傍晚六點開門，並免費提供爆米花、點心、汽水和果汁，我到觀眾席和他們打了招呼，便趕去後台的演員休息室換衣服、上妝。

為了逼真起見，每個人都自己找一套舊衣服，用多種顏色的水彩筆塗鴉，再剪出很多大大小小的洞；我們的臉則用粉底抹白，以眉筆將眼圈畫得又粗又黑；頭髮是用派對用品店買來的染髮噴劑染色，我噴白色的，同事有人噴紫色、綠色或紅色。因任務需要，正是作怪有理的大好機會。

化完妝後，我們到舞台後方等待區靜候，聽到司儀說，下一個節目是由人事部同仁演出的「顫慄」，在觀眾的掌聲中，大夥走向舞台，每個人很快找到自己的定點站好。我們呈現三角隊形，老闆在角尖的位置面對觀眾。鎂光燈瞬間亮起照著我們，我往前看，只見台下一片漆黑，這樣也好，可以減緩一些舞台恐懼症。

當音樂響起，我們踏出第一個僵屍舞步，隨著歌曲的節奏，我們左右轉頭、聳放肩膀、搖擺臀部，雙手快速擺動時，雙腳也跟著跳動，大家使出渾身解數表演，果然舞步全部到位，跳到渾然忘我。曲終舞畢，我們停格在當下的動作佇立舞台上，剎那間燈光全亮，台下傳來如雷貫耳的掌聲與喝采聲。

許多年後，小女兒讀七年級時，學校舉行班級才藝表演，她那班的表演也是「顫慄」歌舞。當我和妻子在觀賞小女兒維妙維肖的舞技時，我得意地跟太太說：「看起來，真是青出於藍而勝於藍。」