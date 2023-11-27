秀美和我是公司唯二來自台灣的同仁，日前她和先生到台灣環島旅遊一個月，她在群組常常貼出多張台灣從南到北的風景與美食，兩人滿臉笑容、曬得紅通通，看得出來那是一趟充滿歡笑的旅行。

她在群組也曬出多張回美國的登機照，只是主角不是他們夫妻，而是一隻瘦小的白狗。她在群組裡透露，她本來就有加入全球愛狗協會組織，家裡四隻狗就有兩隻是從國外領養的。她的台灣行也是無意間看到一隻遍體鱗傷、希望有人能夠領養的狗海報，她動了惻隱之心，聯絡後擔負起小狗的醫治費用以及後期照料。看她照片裡的小狗，從狼狽瘦弱、一臉驚恐模樣，到後來毛長齊後的漂亮臉龐，我們群組友人也替小狗感到高興。

有位朋友有兩隻分別為十二和十四歲的老狗，狗和人類一樣，也有生命終了時，病懨懨的老狗癱軟在地，嗚嗚聲彷彿在呻吟身上的病痛。朋友和先生討論多時，決定送去醫院安樂死，先生不忍心，前一夜就去旅店住宿，特意不見老狗最後一面。

當朋友從醫院打電話跟先生說，她抱著老狗不停地撫摸牠，跟牠說了很多感謝話，感謝牠陪伴他們夫妻那麼多時日；老狗似乎聽懂了，整個身體貼在她身上，當注射一劑鎮靜劑後，老狗安詳地走了，電話那頭，傳來先生痛徹心扉的哭聲。事後，朋友說最後一刻與老狗體溫的貼合，讓她久久難以忘懷。

爸媽曾經養過一隻白狗，白狗穿梭在頂樓的花園裡，每當爸媽澆水摘枝，小狗就在花園遊玩，不時圍繞在爸媽身邊。媽媽說小狗比我們這些孩子都聽話，說什麼牠都聽得懂，有時候說牠兩句，還會不好意思地低下頭；讚美牠幾句，就高興得搖著尾巴嗚嗚叫，有牠的日子，任何煩惱都沒有了。

記得那時候的爸媽，一講到小狗就滿臉笑容，只是不知道哪一天，小狗跑出去後就沒有回來，爸媽四處尋找，就是找不到。過了好長一段時間，有人跟爸媽說，曾在某個地方看到一隻模樣很像的小狗。爸媽急忙跑去，結果遠遠就看到在一個住家前，爸媽的毛小孩正和一個小男孩玩得高興。爸媽後來說，那時候他們內心糾結了好久，究竟要不要上前去把毛小孩要回來？最後，爸媽決定放手，兩人轉頭回家。爸媽的心情既失落又歡喜，毛小孩走失了，但有遇到好人家，他們也就安心了。

毛小孩不在身邊，讓爸媽好長一段時間鬱鬱寡歡，兩人像是說好了似的，不再談起走失的毛小孩。之後，也不見他們再養小狗，那次的走失一定傷透了他們的心。事過二十多年，爸爸往生了，媽媽也老了，但是曾經走失一個毛小孩，仍然讓她念念不忘。是誰忘了關上公寓鐵門，讓牠跑出去了？又是誰關上了公寓鐵門，讓毛小孩想回家卻回不來？每回和媽媽視訊或打電話，只要記憶一回來，媽媽總是把往事翻了一遍又一遍。

我的朋友秀美家中有五隻狗，她每天忙得昏頭轉向。她說，雖然忙，但忙得很快樂，尤其想到把小狗從瀕臨死亡中救出來，她更是快樂。

小狗如同人一樣，有來有去，來時歡喜，去時哀傷；然而主人和愛犬共同經歷的生活過程，想必也是各自生命中的美好篇章。