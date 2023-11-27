四十年前的冒險與感激

四十多年前，我從德州 的研究所畢業，同時也考上治療師執照。當時，我和未婚夫開著一部破舊的車，從德州一路開到加州 ，為了投奔親戚並尋找工作。我的未婚夫是電機系畢業生，在矽谷很快找到了工作；相對地，我的工作和當地畢業生競爭激烈，而身分僅為實習訓練者，所以工作申請一直都沒有消息。

在這困境中，姑姑建議我嘗試尋找外地的工作機會。有一天，一位名叫史蒂芬妮女士從新墨西哥州 打電話來，她詢問我是否有意去白銀市（Silver City） 的學區工作。經過簡單的電話面談，我順利獲得這份工作，並且史蒂芬妮還熱心地提供接機和臨時住宿。

抵達白銀市後，史蒂芬妮協助我去汽車代理商購車，由於我的工作需要在學區內的不同學校間穿梭，擁有一輛車是必不可缺少的，然而，我發現各種不同的車都需要高額資金，而我當時的存款只有一千多元。最終，透過史蒂芬妮的介紹，我買了她朋友出售的車，售價僅五百元；儘管這車是手排檔，但是我接受了挑戰，並在當地新朋友的幫助下，學會了開手排車。

這輛車成了我在小鎮生活中的必需品，讓我能夠順利完成工作。雖然起初我在學習手排擋時，曾遇到困難，甚至因油門不足而導致車子倒退碰撞路邊，但由於當地的友善環境和朋友的鼓勵，讓我堅持下去。

這輛車陪我從新墨西哥州開到加州，再開到伊利諾州。剛買時發生過漏機油的困擾，當時我無助地坐在路邊哭泣、後來多虧原車主的幫忙，我們成功修好了它。這輛車陪伴我走過冰天雪地，在伊利諾州歷經多年的旅程，直到最後它壽終正寢。

當時的白銀市只有一間雜貨店和一家電影院，電視台只有兩、三台可收看。當地人口稀少，只有六千多人、亞洲人更少；有一位台灣女士甚至特地想見我，因為她在這個小鎮很少有機會見到同鄉，記得我在她家聊得非常投機。她還借給我她的婚紗，這段友誼讓我至今難忘。

回想起這四十多年前的點滴，我深深感謝途中給予我幫助的所有人，這段充滿冒險和挑戰的時光，是我人生中值得珍藏的回憶。