疫後的一個陰天，遇見阿阮正在奮力清掃街道，表情認真嚴肅，少了一點平日的泰然自得，她看上去有些蒼老，似乎也失去了當年衝進市政府要求一份工作的銳氣。我小心翼翼地走近和她打招呼，她說了一聲「嗨」後，繼續拖著大型清潔桶埋頭打掃街道。我不禁想著，會不會是她在疫情 期間發生了什麼事？或許她現在不想提，於是我對她說：「保重。」，她抬了眼回話：「謝謝。」眉眼之間有股落寞，把力氣全用在打掃上。

六、七年前，我常在附近的一家商場購物，其中一個年輕店員總是笑容可掬，打招呼特別親切，後來知道他才剛大學畢業，努力工作幫忙分擔家計。有一天黃昏，我看見他扶著一位婦人在等公車，我覺得這位婦人有些眼熟，後來想起來，平時常在這一區的街頭，見她穿著工務橘紅背心打掃環境。

我問年輕店員，那是他的媽媽嗎？他說是他的外婆，因為要養活他和弟妹，以及支援在越南 九十七歲的太婆，所以當了清潔工。我不便詢問他家裡是否還有爸爸、媽媽、外公或其他親戚？也許因為我和年輕店員認識，那位名叫阿阮的女人，之後每逢在街上遇見，都會和我打招呼聊幾句。到後來，她終於說了為何會當清潔工的原因。

當年，她因為和打工的餐廳老闆吵架，老闆受不了她脾氣剛烈，而把她開除了。那時，她必須要有工作養家，情急之下，直接衝進市府有關單位求援。主管官員聽了原由，便問她願不願意當清潔工人？她立即同意，所以被分派到這個小型商業區工作，一周工作五天，每天打掃十六個街口。舊金山 沒有冰雪，下雨天也少，她負責的街區，在這一帶的遊民不多，算是一個不錯的工作環境。

我當時想，如果每個人失業都衝進市府要份工作，市府豈不擠爆了？但和她打照面久了，才知道她是特例；因為突如其來的家變，使得她不顧一切急求奧援。她分享女兒的照片給我看，是一位豔麗的少婦。那時候，她女兒因女婿外遇而要離婚，女婿執意不肯，便將她女兒殺死，女兒留下三個孩子，她一肩挑起，全力撫養孫子。

經歷家庭變動，阿阮掃街仍然重視妝容，眉毛畫得一絲不苟，施粉兼口紅，還戴上耳環。她返鄉探親時，特意拍了寫真集。她給我看八乘十的相片簿，只見她穿著黑紗禮服，化了濃妝微笑端坐，這意味著她已漸漸重拾生活的樂趣。

生活負擔慢慢減輕，她開始參與公共事務。前幾年，舊金山舉辦市長選舉，她下班後忙著去助選，站在街口幫忙發紅色福袋，裡面是一個幸運籤餅。問她為什麼支持這位非裔女市長候選人London Breed？她回答說，其生長在低薪家庭，一直買不起房子，應該比較有同理心體會中下階層的人，在這個昂貴城市生存不易。女市長候選人後來當選，就是現在的市長。

之後她又幫一位華裔年輕女市議員助選，她給了我一張競選宣傳單，照片上她特意穿上紅衫，捧著一籃紅梅鮮果，陪同候選人向街坊鄰里拜票。雖然年輕人沒有當選，但阿阮樂觀地說：「她還年輕，還有機會。」我至今仍保存這張硬紙片宣傳單，覺得這是少數族裔移民參與公共事務的見證。

三年疫情期間，阿阮仍敬業地按時清掃。疫後遇見，才知她那天的失落是因為老母親去世了，高壽而去雖是喜喪，但阿阮失去至親仍是大痛。幸好家人都平安，她寬慰這是母親的庇佑，心情才慢慢平復。

如今，我仍常常在街上遇見漸漸年邁的阿阮奮力工作。近年，社會盛行時下是女力爆發的年代之說，其實早在多年前，從生活的際遇裡，我已在街頭親眼目睹了。