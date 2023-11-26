今年暑假，我在中國待了六周時間探訪親友，無意間在公園接觸到「相親角」這種新型的相親文化，不禁有感而發。

儘管我的人生已過半百，一半在中國出生長大，一半在美國成家立業，但我總是覺得自己對中國文化的了解，遠勝於對美國文化的認知，正如我常開玩笑說：「中國是我的娘家，美國是我的婆家。」然而這趟中國之旅卻顛覆了我以往的認知，當然，東西方文化的差異由來已久，不足為奇。

最近，在我們的AP中文課上，就有一個章節專門提到「相親角」，當同學們第一次接觸到這些話題時，熱度瞬間炸鍋。這幫青春期的少男少女們，針對這個話題開始七嘴八舌地熱議起來，彷彿每個同學都有問不完的問題和好奇心。

曾親臨其境的我，也自然是順水推舟，來一個以「相親角」為主題的演講暢所欲言，將敏感話題變成透明化、簡單化以及知識化。

首先，傳統的婚姻觀在中國及一些東方國家，已經延續幾千年了。在中國傳統文化中，成家立業、延續後代是每個成年人應盡的義務，這也是常說的「不孝有三，無後為大」。

上世紀初期的中國，婚姻還是靠媒妁之言，就像我姥姥那樣，一輩子都對自己的婚姻十分抵觸，但她也沒辦法，因為父命難違。

然而，到了二十一世紀的今天，「相親角」的誕生雖然意味著時代進步，但不知為什麼透過「相親角」，我卻看到了「包辦婚姻」的影子？首先，在公園的相親角裡，我讀著每一個海報的內容，心裡不禁感到有些涼意，每個相親海報的內容大致分為兩部分，第一部分是個人的背景、家庭、學歷簡介；第二個部分是對可能的婚約對象有所要求，這些要求真是五花八門，甚至有些是天方夜譚，至少對我而言，可說是跌破了眼鏡。

上世紀初期的「包辦婚姻」通常是摻雜利益，這可以理解，因為那時候吃飽飯才是最重要的事。而現在的婚姻，我卻感覺到有一種商業架構在裡面，舉凡彩禮、過門費、戶口等等都要考慮周到。更令人費解的是，這些徵婚海報都沒有照片，而且都是父母貼上來的，我有時會想，他們的孩子都知道這一切嗎？

然而，截然不同的是在美國，每個人都有去愛和被愛的權利，無論是多大的年紀。想投入一段新戀情嗎？網戀是二十一世紀誕生的新興產物，見怪不怪，我身邊就有許多網戀成功而邁入婚姻的案例。

或許這就是東西方文化差異吧！無論是中國的「相親角」，還是美國的「約會網站」，都是人們可藉此尋找另一半的階梯，沒有什麼好壞或對錯之分，一切都要從個人的主觀願望當成出發點，勇敢地追求自己內心想要的心願。天地之大，但願天下有緣人終成眷屬。