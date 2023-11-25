五十多年前我自費來美國留學，只能申請最小、最便宜的學校就讀，我的全部家當就是兩千五百美元，買完機票後剩下這兩千多元，只夠付奧克拉荷馬州立中央大學一年的學費和住宿費，因此，一到學校我就立刻找打工的機會。

後來我打聽到可以跟著宿舍裡的中東女學生們，去大學旁邊的養老院 當大夜班護理助手，這個工作是在半夜裡查房，替失智老人換床單和尿布，勞心又勞力。工資是一個小時一塊多，一個周末可以賺二十美元，在那時候已經算是很多錢了，讓我高興得不得了。

平常周一到周四晚上，我都到學校圖書館 做功課，我喜歡在二樓的角落讀書；那個角落很少有人過來，最常走過來的人是一位和藹可親的中年白人婦女，經過她自我介紹，我才知道她是圖書館副館長桃樂絲女士。她對東方文化特別感興趣，經常問我有關中國的事。

當她在報紙上看到中國新年有送紅包的習俗，還特地用小孩子勞作的紅紙做了一個長信封，裡面放了兩美元給我，讓我好感動。當她知道我得在養老院上夜班來賺取生活費時，她立刻替我安排了在圖書館當工讀生。圖書館的工作比在養老院做苦力好上千百倍，我真是撿到了天上掉下來的餡餅。

畢業後有一年的實習簽證，正好可以等待未婚夫來美國留學，桃樂絲知道我得搬出宿舍，她立刻邀請我去她家住。桃樂絲年輕時就守寡，她帶著一兒一女靠自己的本事養活全家人。當我住進她家時，她不但每天供應我三餐，還開車帶我一起上下班，每個月只收我二十五美元。我住進她家以後才知道，桃樂絲還有一位八十多歲的老母親住在療養院，她的情況很不好。桃樂絲每次從療養院探望母親回家後，心情都糟到眉頭深鎖。

過不久，桃樂絲的母親過世了，她告訴我，她按照母親的遺囑，把遺體捐給醫學 院。我那時候很年輕，不敢相信有人會這樣做，更難相信桃樂絲會成全她母親的遺願，甚至私底下認為她有點不孝，怎麼會同意把母親的遺體捐給醫學院？

後來我的未婚夫來美國了，我們馬上在大學教堂舉行了婚禮，婚禮結束後我隨著先生到德州去讀書。我們才去了一個月，桃樂絲就親自開了好幾小時的車來德州探望我們。先生放寒暑假時，我們也會回奧克拉荷馬去探望桃樂絲。她雖然是我學生時代打工的大老闆、後來的房東，但是她更是個慈祥的長輩，對我們夫婦照顧有加。先生得到學位後，我們因為先生的工作愈搬愈遠，但是和桃樂絲的聯絡從來沒有間斷過。

我的兒子們相繼出生後，桃樂絲高興的說她升級當外婆了，孩子們都把桃樂絲稱做外婆。大兒子小學和初中畢業時，桃樂絲雖然年事已高，還是不辭千里、親自來參加兒子的畢業典禮。後來桃樂絲在做換膝蓋關節手術中過世，讓我們震驚莫名。桃樂絲的子女告訴我們，她的遺願也是把大體捐贈給醫學院。我不感到意外，心裡只有對她的大愛尊敬有加。

現在我自己也走到了人生的秋季，回想我們全家受到桃樂絲多年來的照顧及恩惠，一直沒有回報，只能在心裡永遠懷念，紀念這位孩子們口中的美國善良外婆。