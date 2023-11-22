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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

牙仙的趣事

廣慧

小外孫六歲半，下門牙有一顆開始鬆動，他憂喜參半，一方面欣喜新牙即將來到；另一方面卻和相處多年的乳牙產生不捨之情，看到他隨時摩挲著即將落下的小門牙，令我不禁想起女兒們當年換牙時的趣事。

初期來美，對美國人生活中的節慶略為熟悉，但從未聽聞牙仙一事；直到有一天，長女告訴我，把掉下的乳牙放入信封置於枕頭底下，隔日清晨即可得到牙仙致贈的禮金。沒想到美國居然還有牙仙送錢一事，聽起來挺有意思的，這不但為孩子們增加想像空間及神祕感，也帶來一種生活的樂趣。

入鄉隨俗吧！長女、次女換牙時均得到牙仙的眷顧，她們常分享其中的樂趣，也讓年幼的兩個妹妹羨慕不已。隨著時間流逝，兩個大女兒逐漸從各種蛛絲馬跡中，破解了牙仙的祕密，但是她們祕而不宣，因為不願年幼的妹妹們失望，也希望她們能享受自己曾擁有過的快樂。

輪到三女兒換牙時，有一天清早她在洗手間漱洗，有一顆牙掉了，但是她卻很難為情地告訴我：「媽媽，我這顆牙是蛀牙，還是不要給牙齒神仙吧！」我說：「也好。」要她自己收起來，提醒自己要好好照顧新牙。

過了一段時間，三女兒又掉了一顆牙，我雖然知道了，但一時大意忘了放錢在她枕下；第二天醒後，她失望地來到我面前，她說牙仙沒來，我趕緊安慰她說：「這段時間可能她太忙，妳再試一晚上看看。」

下午長女和好友丹妮一起回家，我將此事告訴她們，長女決定假裝牙仙給妹妹寫一封道歉的信，信寫好後，為怕妹妹認出她的字跡，就委託丹妮抄妥，讓我在夜裡把信和錢一起擱在睡熟的三女兒枕下；果真一早就聽到三女興奮的聲音，她說：「媽媽，牙仙不但給了我禮金，還寫了一封道歉信給我。」

輪到小女兒掉牙時，有一天，她從好友莉莎家回來，神祕地與我分享她手中的精緻紙巾，其所裹的物件是她的乳牙；原來她在莉莎家用餐時，她的第一顆乳牙竟然掉了，莉莎的媽媽慎重其事，將牙齒小心翼翼包在淡黃色紙巾中，以防不慎遺失，我囑咐小女兒晚上別忘了擱在枕下。

等到夜晚小女兒熟睡後，我悄悄翻查枕下，找不到裝牙的信封；隔天早上，她說牙仙沒有來，當晚我又提醒她，別忘了再試一回；令我百思不得其解的是，這次我仍遍尋不著她的裝牙信封。到了早上，我告訴她，她是不是又忘了放裝牙信封在枕下？她委屈地表示她明明放了啊！我說為了怕她再忘記，晚上我特別去檢查一下，結果枕下空無一物。

小女兒說她是放了，只是沒有放在自己的枕下，我不明所以，她跑過來抱著我說，她放在了我的枕下，讓我大吃一驚，她不好意思地說：「因為我希望牙齒神仙給媽媽錢啊！」

這些既溫馨又愉快的陳年往事，令人回味無窮。時光荏苒，現在已經輪到女兒們去扮演我當年的角色了，也希望她們與親子之間，也能有一個快樂又有趣的難忘回憶。

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