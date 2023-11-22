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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

課堂裡的小霸王

潘全安

近來美國憲法修正案的擁槍權爭議不斷，加上性別與種族的歧視問題，各地槍枝暴力猖獗人人自危。暴力霸凌甚至蔓延到學校，很多學校開始重視多元化，要學生們尊重其他種族的背景文化，並強調公平正義與人格教育

鑑於國情不同，美國教育專家所提的人格教育，不同於傳統中國的四維八德，而是強調人與人之間的互信、尊重、責任、容忍與關懷。這雖然增加人們對社會問題的重視，但對於棘手的歧視與霸凌還是一籌莫展。

約翰是我的所有學生裡，少數的白人男性實習教師，他成績優異、滿腔熱情，是學校最希望網羅的教師。他被分發到一所小學五年級的班級實習，約翰一心希望能做好教學，展現他的熱情與魅力，卻很快就遭到挑戰。

約翰班上學生成員頗為複雜，有幾名學生在上課時恣意妄為，其中最令人頭痛的學生莫過於賈舒亞。這是一名黑人學生，常爆粗口、上課不愛聽講、不參與課堂活動，也不做作業。當他覺得上課無聊時，便會偶爾吹口哨並隨意走動、找人大聲聊天或睡覺，猶如在自己家裡。

賈舒亞到處與班上同學樹敵，幾乎每天都主動挑釁，他的行為嚴重影響老師每日的教學，又增添了同學不安的情緒。賈舒亞的父兄皆為幫派成員，他總以其父兄粗魯大膽、敢於冒犯他人的行為為傲，當老師干涉指責時，他便為自己的惡行惡狀辯護，說老師衝著他是黑人而挑剔，所以他要堅決反抗。

班導師一籌莫展，校長的態度也是一味姑息，暗示大家小心行事別惹麻煩。約翰雖然有心想改變這種狀況，但卻苦無對策，每天想到這些學生就覺得無限揪心，不知該如何面對？

終於有一天約翰迎來轉機，這是一堂歷史課，關注在美國南北戰爭期間，軍隊中的黑人所扮演的角色。約翰從美國國會圖書館的網站下載了一些圖片，講述黑人在南北戰爭中的貢獻。賈舒亞頗感興趣，聽得非常專注，他舉手要求約翰重新展示其中一張圖片，賈舒亞指出，他家中也有這張相片，在相片裡，隱身於小木屋旁的一名身著軍裝、手握來福槍的黑人士兵，正是他的先祖。

同學們立刻對賈舒亞肅然起敬，上課的情緒也變得熱絡起來。下課後，約翰與賈舒亞再做交流，對賈舒亞的家世背景多加了解，約翰請賈舒亞回家整理相關照片與物件，並帶來學校與同學們分享。賈舒亞覺得自己受到老師的關注，便欣然答應。

約翰還發覺賈舒亞在音樂與繪畫上的特長，便邀請他負責做壁報以及準備饒舌音樂的表演。此後，賈舒亞不再打架鬧事，還扮演風紀股長的角色，幫忙督導同學們專心上課，他的學業成績也有明顯進步。

約翰理解到賈舒亞在以往常被師長與同學視為異類，他得不到關心與重視，因此憤恨不平、自暴自棄，進而變成一個無人敢管的小霸王。此事令人想起中國古代「周處除三害」的故事，賈舒亞像是現代版的周處為禍學校，是約翰的耐心與愛心感化了賈舒亞，將一個小霸王改造成一個好幫手和好學生。

小學裡的小霸王實在是當今美國社會的縮影，值得我們深思。我們要避免用刻板印象給他人亂貼標籤，應以和平理性的方式，尊重別人並公平對待。

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