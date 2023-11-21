日前在電視機上看到，芝加哥 歐海爾國際機場（O'Hare international airport）發生一架飛機和一輛巴士相撞的新聞，這消息讓我想起，最近在此機場排隊等著過安檢時，所遇到的人與事。

先生和我，在飛機起飛前一個半小時開始排隊，排在我們前面的是一位身材高大的「女漢子」。大概是因為她的體型壯碩，讓我們覺得她渾身上下有很大的「氣場」。起先只要我移動身體時，好像就碰觸到她的氣場一樣，她會馬上轉身過來瞄我一眼。

起初我還有點害怕，但慢慢也習慣她的「回頭一瞄」。後來我們竟然覺得她的「氣場」還挺管用的，因為只要有人急著趕飛機想要抄近路時，一看到她這個架勢，只好退避三舍另尋出路。在等待的過程中，先生和我就這樣亦步亦趨地跟在她後面，竟然還有一種被她保護的安全感。

排隊等候安檢的空間不大、屋頂也矮，加上一片黑壓壓的人群，真是快令人窒息。本以為走到前面的牆再往左彎，就可以看到安檢區。沒想到原來三行隊伍在左轉時，要變成兩行。大家耐著性子，跟著前面的人排了一段時間後，隊伍又被迫來個一百八十度大右轉。眼看就要靠近安檢通道時，隊伍不僅又需一個反向大左轉，還要把兩排人的隊伍硬生生變成一排人。

等過安檢的隊伍在小小的空間裡七轉八轉，在每個人都被轉得七葷八素時，曙光就在我們左手方出現，終於看到四條安檢通道向我們熱烈招手。我和先生順利通過安檢後，就像急行軍一樣，慢跑加急走，經過了近五十個登機門，才氣喘吁吁趕到飛往巴爾的摩的登機門。

經歷此次在歐海爾國際機場排隊等安檢的折騰後，我們的結論是，當你需要在國內飛行時，不管是在國際或非國際機場搭機，一定要在兩個鐘頭前抵達機場。其次，在等候安檢的過程中，再度印證美國是一個非常講求 「排隊」的國家；不論何時何地，需要你排隊時，就得乖乖地跟著大家排隊。