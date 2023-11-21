一九七九年，我一個人先一步從台灣遷來美國，研究所讀書才一學期，運氣好，寒假去芝加哥 晃蕩幾天，被一家做手工具的老美公司召去上班，百餘員工的公司，我是第一個黃種人。

辦公室年輕女職員就像是好萊塢 電影一樣，大都是打扮得花枝招展，有什麼特殊日子，就會看到坐在前門管收發的小姐，她桌上有人送來一束束鮮花。收到鮮花的年輕女性一整天都笑容可掬，男同事說：「這就是我們這裡的風俗習慣。」能讓自己心愛的人開心，的確也有些道理。

我是學工程的人，做任何事情都會盤算一下，買一束漂亮的玫瑰花足夠一天菜錢，為了博得所愛的人歡心，要一天不吃飯好像有點不划算。幸好內人不在乎這些浪漫的傻事，所以我從來沒有買什麼鮮花送給她，而且掃地、煮飯、洗衣、做家事等，她操持家務不在話下，同時還是一個專業護士，收入也不錯。

有一次，內人因婦科疾病動了一個小手術，我知道去病房探視不能空手而去，考慮了老半天，如果買鮮花實在太不值得，漂亮兩天就會凋謝，腦筋急轉彎想到可以多用幾次的塑膠花，看起來也不錯呢！立刻去到當年最大的百貨公司K-Mart購買，果然貨架上有各式各樣漂亮又便宜的塑膠花，買了一大束送到內人的病房，她知道我的節省毛病，只是笑笑說聲謝謝。

次日，內人的A同學到病房探訪，看到桌前這一大束鮮豔花朵，用手摸了摸後對內人微微笑，內人用手指向這隻呆頭鵝，大家沒說什麼話，就將話題轉到其他地方去了。

幾個月後是內人生日，我們在家辦了一個生日宴，請到她的一些好友來參加；剛好那位去探病的A同學也受邀，一陣寒暄談笑後，這位A同學突然看到客廳裡擺放的那盆塑膠花好生面善，試探地問我這束千年花，是否就是你買去探病的那一束？我回答說：「沒錯。」她大笑指著我說：「龔剴，真有你的，這花有多久了，還那麼鮮豔，一點都不浪費，是不是等你老婆百年之後，還可以用這一束塑膠花去送她最後一程？」我很不好意思地說：「應該不會吧！」

自從買了一束塑膠花，送給那時住院的太太後，這個事件就傳遍我們兩人的朋友圈，成為最好笑的話題。其實說來這還不算什麼，我還有一個外號叫「香蕉王子」，那是在我二十多歲還是英俊小伙子時，所發生的往事。

當時我從台灣台北坐火車到屏東，去拜訪太太的老家，那時候還沒結婚，下火車時想了一下，好像第一次來，應該帶一點禮物才對。我看到火車站旁有好幾個賣香蕉的攤販，腦筋頓開即刻買了一串新鮮香蕉，禮物買好就放心去了，結果就追到了女朋友。

時間過得很快，成為老夫老妻之後，內人問我第一次到她我家，只帶一串香蕉未免太小氣，屏東遍地都有香蕉，至少買一盒蘋果也好看些吧！

我理直氣壯地說：「香蕉好吃呀！萬一妳不吃的話，我可以吃。」太太笑得眼淚都流下來。

幸好太座個性開朗，有一次在我的朋友聚會時，說出這件陳年糗事，從此我的外號就叫「香蕉王子」。如今王子與公主快樂生活在一起已經超過半世紀，正在往一甲子的路途上前進。