我們的園藝群組中，有人分享了一些洋薑，我以為它是薑的親戚 ，所以就把四株小苗帶回家種在土裡。

它長得很快也很茂盛，挺拔著腰桿，一旁還竄出像雛菊的花，在陽光下搖曳生姿。我看它長勢不像薑，就上網查了一下，原來洋薑與薑是完全不同的植物。洋薑又叫菊芋，又稱鬼子薑，原產於北美洲，後來傳入中國。洋薑耐寒又耐旱，種在疏鬆的土壤不需要太多照料，就能有不錯的收穫。收成後，既可食用也可當藥材，具有利水除濕、清熱涼血，還能和中益胃，尤其對治療糖尿病 有很好的療效。

再看看人們怎麼食用，最多的處理法是醃製，我心想這可能與嫩薑的滋味差不多吧！前陣子剛好看到好友在微信 上說，她收到朋友送的洋薑，這是她以前在中國時常吃的食物，但美國超市卻找不著，開心之餘，朋友馬上料理，她老公沒兩下就吃光了。我連忙去電詢問該怎麼烹調？她說不用削皮，切片稍微曬乾一下，再加入市售的辣椒醬拌勻即可食用。我不禁感到懷疑，這麼簡單處理，就會那麼好吃嗎？

很快的，夏季悄然流逝，秋季早晚漸涼也愈來愈明顯，這時的洋薑與葉子開始變黃，該採收了嗎？於是我試著把鏟子往下鏟，一拉之後，只見一串串洋薑塊出現在眼前，這完全超出我的預期。我歡喜地將四根洋薑稈拉出，居然有一盆的豐收。我留下一些較小帶根的洋薑當成育苗種，而後將它們一一清洗乾淨。

我先按照朋友教我的作法將洋薑醃好，並與麵食一起佐餐，那爽脆、甘甜又微苦、富有韌性的口感，讓我馬上愛上它 。第二天，我把它切片與肉片一起炒，也是爽口入味，一點都沒有吃薑的感覺。我把剩下的洋薑按照視頻介紹醃成酸辣口味，等上一個月就可以吃了。

洋薑與筍相比，其類似處是二種食材都可採取多種方式烹調 ，也都富含膳食纖維。但是洋薑比筍還好吃，且因其含有豐富的胡蘿蔔素及纖維，可刺激胃壁分泌胃酸，促進腸道蠕動，有緩解便祕 、排出毒素的功效。這一點是真的，所以，縱然好吃也得控制自己的嘴，避免一直排氣 。

酸辣洋薑還沒開吃，我已經開始盤算何時能再醃上一罐？這得等到來年春季，幼苗都開始甦醒，經過夏季的洗禮，才能再度體驗那種驚喜與快樂。這種生活中的小確幸有滋有味，只要地鼠還沒發現這人間佳餚。