柏林動物園門口，有展示熊貓照片。（圖：作者進欣提供）

五月造訪德國 科布倫茲（Koblenz）時，有三面原裝的柏林圍牆豎立，前行至德國角 （Deutsche Eck），威廉大帝騎馬雕像連同船首地形德國角，都指向東北方的德國首都柏林。那時，我大概預知十月將有柏林行。

計畫了兩、三個月，從圖書館借書回家慢慢研讀，再詢問旅居歐洲的兒子，最後才選定旅館地點。柏林分五大區，各有風情特色，因為停留時間有限，只能以預定造訪處就近考慮。小女兒指明要去柏林動物園 ，旅遊資訊也都建議到此一遊，為了省事，前兩天就近住在靠近動物園旁的旅館。

柏林動物園主打熊貓，進門後就看到一個中式牌樓，左轉就是熊貓特區。出來後走向鬧區，這裡離德國最大的百貨公司KaDeWe走路七分鐘可到。

第三天中午換了新旅館，兒子從比利時布魯塞爾飛過來和我們會合，公寓式設備居住環境佳，廚房裡有冰箱、微波爐、碗杯等等；放好行李後，大家出門逛逛，此時突然下起雨來，行人紛紛走避屋簷下，這是柏林典型的十月天氣，我們也習慣這種下一陣雨、又停一陣雨的氣候了。

途中去了一家有賣德國豬腳的餐廳，Berliner Eisbein是指水煮豬腳，軟嫩入口即化；Schweinshaxe為南德烤豬腳，外皮脆、肉質較乾，也順便品嘗德國啤酒。

柏林的路邊攤「咖哩香腸（Currywurst）」價錢親民，多在地鐵站出口附近販售。有名的土耳其捲餅Doner kebap用pita bread做成三明治，要張開大口吃。我們住的地方靠近Hackerscher Market站，離Mustafa Demir's Gemuse kebap很近，搭建的涼棚下有木椅可坐。

博物館 島就在離投宿處五分鐘的步程，可以搭遊湖船（boat tour），沿著施普雷河（River Spree）觀賞市景；或是到島上參觀；島上的五間博物館、兩家藝廊，一般人大概只能選一、兩家進去看看，除非準備在此待一個星期以上，才有時間看個夠。

柏林的公交系統有U-Bahn、S-Bahn、Tram和公車，採用一卡通系統，第一次上車要在驗票機認證。車站上有時刻表，顯示車輛進站的時間。

待在柏林的最後一天，也是這一趟遠行目的，那就是參加兒子MBA畢業典禮，四十六位畢業生來自十餘個國家，經過兩年的努力學習，終於獲得文憑。晚上，校方在一間餐廳舉辦畢業晚宴，慶祝學生完成人生目標，大家把酒言歡。次日一早，我們趕赴機場，回到每個人原來的生活崗位，期待另一個新的開始。