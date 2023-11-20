酒精不耐症（Alcohol Intolerance）是一種先天的基因缺陷，喝少量的酒，臉就會泛紅，往往是因為人體內缺乏乙醛去氫酶（Aldehyde Dehydrogenase，ALDH2），無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。在亞洲，超過四成的人面臨這個問題，酒精不耐症的人會使乙醛累積體內，而產生臉紅、頭痛、嘔吐、心悸等不適症狀，我就是其中一人。

生平最不能抗拒的兩個字就是「免費」，所以「缺乏乙醛去氫酶」和「免費供酒」為我人生寫下了很多哭笑不得的場景。

有一次應邀參加雞尾酒會，我是唯一的亞裔 女子，大會籌辦人及主席連袂過來打招呼，我優雅地輕輕抿了兩口手中的紅酒，突然感到全身躁熱起來，連忙向對方解釋：「我只抿了兩口。」但一急之下，脫口而出的竟是：「我只喝兩瓶。」來打招呼的兩位人士尷尬地笑了笑，轉身走了。

我難堪地回頭，看到摸彩抽中大熊貓的那位男士，正抱著戰利品走過，我心想你總不能抱個大熊貓坐飛機，送我吧！想著就忘了臉紅，一個箭步衝過去，明明想要輕柔地表達意見，但是出口卻成了簡潔的兩個字：「給我。」對方一邊說OK、OK，放棄熊貓，一邊搖著雙手連連退後。

總而言之，大會沒有再請我回去過。而我，真的只喝了兩三口。

另一次，女兒錄取芝加哥大 學碩士班，校方提供兩張機票請我們參觀學校。到埸後發現百位學生，卻只有三位家長出席，另兩位很快就消失蹤影，我也準備開溜。在往會堂後面走的時候，經過飲料冰桶，我順手拿了一瓶發酵蘋果汁（hard cidar） ，坐在桌旁一邊喝一邊準備叫Uber，突然全身發紅、呼吸急促，動不了了。

剛巧散會了，學生們陸續往外走，我一個人面紅耳赤地僵在飮料桌旁的座位上，手足無措地接受大家好奇眼光。

女兒向我走過來，我怕女兒丟臉，用中文告訴她：「繼續往外走，當作不認識我。」女兒無奈地說：「媽媽，這裡只有妳一個中國臉媽媽，只有我一個中國臉學生，怎麼裝？」

不知道這件事和女兒最後放棄芝加哥 大學碩士班，有沒有直接關係？天地良心，我就只喝了幾口酒精含量百分之四點五的免費蘋果酒。

當然也有過被冤枉的經驗，有一次等大女兒的班機，飛機一再延誤，我百般無聊，跑到一個二十四小時營業的韓國餐廳吃烤肉。

餐廳沒有免費的酒，但是有免費的韓國泡菜，我把烤肉包起來準備帶給女兒下飛機時解饞，自己則把韓國泡菜吃個過癮。晚上九點的飛機，等到半夜三點才到，昏沉沉地往機場走，大概開車開得搖搖晃晃，被警察攔下來要做酒測，我又累又急，告訴警察說：「女兒班機延遲七個小時，我坐在餐廳吃了很多韓國泡菜，但沒有喝一口酒。」泡菜免費，酒要付錢呀！為了證明清白，我還張大嘴用力往警察臉上呼了幾口氣。

警察不知道是不是被泡菜臭到，或是體諒我當媽媽的辛苦，他退後一步說：「妳開車在三條線中間晃，非常危險，要小心。」說完後警察就走了。看吧！我就說我沒醉。

日前和小女兒去吃飯，餐廳提供「水果香檳喝到飽」的優惠，女兒點了一份，正聊得開心時，看到女兒點的葡萄柚香檳，我忍不住好奇心拿來喝了兩口，味道苦苦的。當女兒點下一杯時，侍者禮貌地說：「優惠活動不可以分飲，你們需要付兩人的費用。」

我氣急敗壞地辯解，我只是喝了兩小口嘗味道，侍者看了我一眼，眼光移向我的手，天啊！我的手何時變得這麼紅？那我的臉豈不是更紅？付吧！不過是二十二塊錢，誰怕誰？可是，我真的只喝了兩口， 真的沒有醉啊！