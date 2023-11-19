多次聽朋友們提及他們前院的水果或鮮花經常被不告而取，即使他們張貼告示：「敬請各位仁人君子，尊重私人物產。」但情況也不見改善。

我鄰居米勒的前院有一顆枇杷樹，每年都結實纍纍，吸引不少關注的目光。我常看到過往行人伸手隨意摘取，大多只是摘個幾顆解解饞。曾見過一位婦人，在裝滿上衣的兩個口袋後，意猶未盡地直接拉起上衣下襬，將更多的枇杷兜著帶走；見她一臉歡喜、如獲至寶，我實在不忍心提醒她，那樹上掛有中英文並列的告示「私人物產，請勿摘取。」

有一次，我湊巧在前院打掃，忽見有位陌生人停車在米勒的家門口，取出一把梯子和一個特別大的袋子，顯然有備而來；他拿起剪刀就要動手採摘枇杷，我出聲詢問他：「是不是有取得屋主的同意？」他竟然理直氣壯地回答我：「我並不認識屋主，只是幾次散步經過，見枇杷長滿枝頭，猜屋主可能不懂得吃，不會要，所以我想來摘些回去享用，以免浪費。」

聽了他的回答，我提醒他這棵枇杷樹是私人栽種在自家院子裡，採摘前，理應先得到屋主的許可。沒想到他竟然問我：「那可不可以跟妳打聲招呼，就算知會過屋主了。」我斷然拒絕越權代我的鄰居答應他，他只好在我的注視下，悻悻然地離開。

我的另一位鄰居傑克森先生他家前院有一顆銀杏樹，年年都結滿珍貴的白果；之前有一年，有人登門央求採摘白果，傑克森生性慷慨，二話不說就答應了， 請他自便後就出門辦事去了。等傑克森返家時，那人已經離開，但傑克森赫然發現他的銀杏樹，竟被鋸斷了好幾根粗大的分枝，那人不是摘下樹枝上的白果就滿足，而是想把整根樹枝鋸下帶走。看到銀杏樹被鋸得七零八落，好心的傑克森真是瞠目結舌，悔不當初答應了陌生人的請求。

有一回散步的途中，見走在前頭的一對夫妻突然停下，摘取他人前院的蘋果，剛好被主人撞見了。主人生氣地喝止他們，那對夫妻毫無赧色地問主人，可否讓他們摘幾顆蘋果？那主人說：「如果你們先問過我再摘，我沒有問題。可是你們未經許可自取，我無法接受。」接著請他們放下手中的蘋果離開。

日前友人外出數小時返家後，驚見她家柿子樹上近百顆紅橙橙的柿子，竟然全數不翼而飛，只留滿地的落葉。友人哀怨地抱怨，她辛苦了一整年，好不容易快收成了，竟然全沒了，她堅信這是松鼠幹的好事。我不懷疑松鼠可以從樹上採下柿子的本事，只是我更好奇松鼠是如何把這麼多柿子搬回家？又如何找到適合的地方儲存？那群松鼠也太進化了吧！牠們一定是既聰明又勤奮，懂得趁主人不在時開工，並願意不辭辛勞來回奔波搬運，而且松鼠還知道未雨綢繆地儲藏食物。

在社區散步時，常看到有人將自家水果裝箱擺在街邊或果樹下，在紙箱上寫著大大的「FREE （免費）」任人取用，有些主人還很貼心地一併準備了紙袋在一旁，方便大家攜帶。其實多數的人都是樂於分享的，只是不告而取，著實令人不堪其擾。