餐廳四周牆壁上掛滿客人繪贈的圖畫和卡片。（圖：作者藍天提供）

日前在各網路社群媒體 及評點商家的網站Yelp上，廣為流傳一則消息：位於洛杉磯 小東京日本 城內的日式火鍋店（Shabu Shabu House），在經營三十二年後，因抵不住房租上漲的壓力，宣告十月底吹熄燈號，在眾人嘆息感傷聲中走入歷史。

一位住在洛杉磯東區的華裔汪姓女士，在社群媒體上得知消息後，急忙趕到這家火鍋店，希望在永久關門前再品嘗熟悉的味道，沒想到店門深鎖，內部的陳設裝潢已拆除一空，不禁讓她觸景生情、惆悵不已。

她說，自己年輕時在洛杉磯巿中心工作，發現這家火鍋店食材新鮮、價格公道，所以經常來用餐；後來結婚懷孕期，覺得這裡食物乾淨營養，也常常前來光顧；之後她的孩子在成長時期，也愛上了這裡的食物，現在經常帶著她的孫子前來品嘗，她不捨地表示：「這家火鍋店滋養了我們一家三代。」

和汪女士同樣是這裡的常客華裔張先生表示，他每周至少來吃一次，有時候甚至兩、三次，他喜歡這裡的新鮮食材、調味醬，以及價格親民；他說，兒子小的時候他帶孩子來吃，兒子也喜歡上這裡的食物，長大後即使搬到外州，每次回洛杉磯必定會來重溫美味。數日前他的兒子在社群媒體上得到消息，傳簡訊給他：「爸爸，我們的餐廳永久關門了。」字裡行間中有說不盡的感傷。

在Yelp網站上留言的Jessica王說，她二十多年前第一次吃過，最近光顧才發現一切都沒有改變，仍然是同樣的裝潢、長長的排隊人龍、超值的牛肉和簡單的白水鍋底，這裡帶給她的不僅是美味食物，更多的是濃濃回憶。

這家日式小火鍋店曾被「洛杉磯時報」專文介紹，是三十二年前由日裔Yoshi和Massko夫婦來美國打天下時，在小東京日本城創立的，他們深知經營餐廳首重食材品質，因此這麼多年來，每客小火鍋的套餐一直是上等肉質的切片牛肉，配上新鮮蔬菜、蛋、豆腐、蘿蔔、軟Q麵條以及白飯，再加上店主獨家祕方調製的Ponzu和花生兩種醬料，菜色簡單但營養均衡，而且價格合理，每客套餐在二十五元左右，因此聲名遠播，吸引食客一再上門。

餐廳室內用餐面積不到一千英尺，只有二十多個座位，餐廳外每天都大排長龍，疫情後每日只限量供應一百份晚餐，每周營業五天。店主在餐廳門口放置一本登記簿，客人寫下名字及用餐人數，店主便依照順序呼叫客人名字，並安排入店用餐，平均等候時間約一至兩小時，等候時客人就順便去附近商家逛逛，因此也帶動了日本城整體的生意和人潮。聽到這家火鍋店宣布歇業，附近商家也感到相當吃驚和不捨。

餐廳內部的四面牆壁，掛的不是名人用餐照片，而是客人致贈的親筆圖畫或卡片，年齡從幼童到長者都有；有一位小朋友畫的是店主Yoshi穿著圍裙在工作，旁邊寫著：「謝謝你，這是我吃過最好的小火鍋。」另外一幅畫是店主夫婦並肩站在食檯後面，兩人神情栩栩如生、躍然紙上。

西諺說：「所有美好事物終有結束的一天。」這家曾帶給大家美好時光的小火鍋店，在眾人不捨聲中吹熄燈號，留給大家無盡的思念，也許這就是最好的華麗退場方式。