我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

天下無不散的筵席

藍天
餐廳四周牆壁上掛滿客人繪贈的圖畫和卡片。（圖：作者藍天提供）
餐廳四周牆壁上掛滿客人繪贈的圖畫和卡片。（圖：作者藍天提供）

日前在各網路社群媒體及評點商家的網站Yelp上，廣為流傳一則消息：位於洛杉磯小東京日本城內的日式火鍋店（Shabu Shabu House），在經營三十二年後，因抵不住房租上漲的壓力，宣告十月底吹熄燈號，在眾人嘆息感傷聲中走入歷史。

一位住在洛杉磯東區的華裔汪姓女士，在社群媒體上得知消息後，急忙趕到這家火鍋店，希望在永久關門前再品嘗熟悉的味道，沒想到店門深鎖，內部的陳設裝潢已拆除一空，不禁讓她觸景生情、惆悵不已。

她說，自己年輕時在洛杉磯巿中心工作，發現這家火鍋店食材新鮮、價格公道，所以經常來用餐；後來結婚懷孕期，覺得這裡食物乾淨營養，也常常前來光顧；之後她的孩子在成長時期，也愛上了這裡的食物，現在經常帶著她的孫子前來品嘗，她不捨地表示：「這家火鍋店滋養了我們一家三代。」

和汪女士同樣是這裡的常客華裔張先生表示，他每周至少來吃一次，有時候甚至兩、三次，他喜歡這裡的新鮮食材、調味醬，以及價格親民；他說，兒子小的時候他帶孩子來吃，兒子也喜歡上這裡的食物，長大後即使搬到外州，每次回洛杉磯必定會來重溫美味。數日前他的兒子在社群媒體上得到消息，傳簡訊給他：「爸爸，我們的餐廳永久關門了。」字裡行間中有說不盡的感傷。

在Yelp網站上留言的Jessica王說，她二十多年前第一次吃過，最近光顧才發現一切都沒有改變，仍然是同樣的裝潢、長長的排隊人龍、超值的牛肉和簡單的白水鍋底，這裡帶給她的不僅是美味食物，更多的是濃濃回憶。

這家日式小火鍋店曾被「洛杉磯時報」專文介紹，是三十二年前由日裔Yoshi和Massko夫婦來美國打天下時，在小東京日本城創立的，他們深知經營餐廳首重食材品質，因此這麼多年來，每客小火鍋的套餐一直是上等肉質的切片牛肉，配上新鮮蔬菜、蛋、豆腐、蘿蔔、軟Q麵條以及白飯，再加上店主獨家祕方調製的Ponzu和花生兩種醬料，菜色簡單但營養均衡，而且價格合理，每客套餐在二十五元左右，因此聲名遠播，吸引食客一再上門。

餐廳室內用餐面積不到一千英尺，只有二十多個座位，餐廳外每天都大排長龍，疫情後每日只限量供應一百份晚餐，每周營業五天。店主在餐廳門口放置一本登記簿，客人寫下名字及用餐人數，店主便依照順序呼叫客人名字，並安排入店用餐，平均等候時間約一至兩小時，等候時客人就順便去附近商家逛逛，因此也帶動了日本城整體的生意和人潮。聽到這家火鍋店宣布歇業，附近商家也感到相當吃驚和不捨。

餐廳內部的四面牆壁，掛的不是名人用餐照片，而是客人致贈的親筆圖畫或卡片，年齡從幼童到長者都有；有一位小朋友畫的是店主Yoshi穿著圍裙在工作，旁邊寫著：「謝謝你，這是我吃過最好的小火鍋。」另外一幅畫是店主夫婦並肩站在食檯後面，兩人神情栩栩如生、躍然紙上。

西諺說：「所有美好事物終有結束的一天。」這家曾帶給大家美好時光的小火鍋店，在眾人不捨聲中吹熄燈號，留給大家無盡的思念，也許這就是最好的華麗退場方式。

洛杉磯 社群媒體 日本

上一則

戲迷

下一則

我在

延伸閱讀

洛杉磯10號公路提前到下周二開放

洛杉磯10號公路提前到下周二開放
吳宗錦出新書「家園隨筆」和「旅行 : 生活的浪花」

吳宗錦出新書「家園隨筆」和「旅行 : 生活的浪花」
洛縣本季首見流感死亡病例 死者未注射疫苗

洛縣本季首見流感死亡病例 死者未注射疫苗
緩解交通 洛市推免費公共交通

緩解交通 洛市推免費公共交通

熱門新聞

奧運金牌選手陳怡安。（圖：天河基金會提供）

跆拳奧運金牌陳怡安丟掉賽場光環 創造繽紛第二人生

2023-11-16 06:00
羊腸麵包。（林良姿．圖片提供）

伊斯坦堡初體驗

2023-11-13 01:02

漫步初老

2023-11-11 02:00

公司被賣掉

2023-11-10 02:00

老了，就是老了

2023-11-16 01:05

最漂亮的新娘

2023-11-13 01:14

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺