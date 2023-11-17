提起餐飲，這可是一門專業技藝，不僅廚師要創造美味佳餚，還要提供無可挑剔的服務人員。我們的口琴樂團在十月有個一年一度的活動，除了餘興節目以外，還要滿足大夥的口腹之欲才能盡興。

準備活動時，眼看接龍的菜單琳瑯滿目，但十美姐總覺得缺少那麼一點國宴菜色，於是她自告奮勇加添幾樣名菜，例如魔芋填秋鴨、紫蘇燜排骨、紅燒金豬手、咖哩雞、陳氏涼粉、青團等菜色，從菜單上看到這些名稱，可不是一般家庭主婦在家就能輕易烹飪，這些都是功夫菜，我們以為十美姐是全能大廚，期盼能好好享受大餐。

快到活動那天時，我們心想平日忙碌的十美姐，怎可能有時間去烹煮那麼多菜餚，便關心地詢問她食材都準備好了嗎？可以一人包辦嗎？哪知她說她也不會煮，都是看網站教學，還需要有人幫忙。她一聲吆喝下，安梅、Peggy及我義不容辭，當天早上十點就到十美姐家去當副手，大家分別幫忙洗芋頭、洗紫蘇、切粉條、切紅蘿蔔、切黃瓜絲等雜事，十美姐一手拿著iPad、看著網站資訊，一手拿著需要的食材逐一放進鍋裡燜煮。

十美姐同時料理紫蘇燜排骨、還有魔芋填秋鴨，紅燒金豬手要預先做好，廚房裡煎燜燒煮四個火爐頭一起開火，她忙得不可開交；等紅燒金豬手煮好，大夥品嘗後紛紛誇讚真是讓人齒頰留香。

料理「青團」時，要先把艾葉摘下洗淨打成汁，與糯米沾米粉一起攪拌均勻，再分成一個個的小糰，我們幾個副手從未做過，邊看網站邊學，除了青團還有餡料 要調，每個都要分量一樣，才能包成同樣大小。我們笨手笨腳包餡料，一會兒露出餡還得修補，要不然就是太扁或不圓，反正笑話不斷；包多了再揉捏，看起來也恰到好處，五十多個青團總算做得有模有樣，下午Tina 突然出現又多了一個幫手，我們這五花瓣從早忙到下午三點多才回家，腿都站痠了。

晚上活動開始時，端出亮眼的大餐，擺在眼前讓人垂涎三尺，每個人都讚不絕口，搶著把名菜夾進盤子裡；我當然是無福享受，累了一整天回到家還要烹煮自己的菜單，一點胃口都沒有，只能小嘗。不過我蠻喜歡我們這個小團隊在廚房裡盡情揮灑、創造「鍋盤狼藉」的輝煌戰績。

美國的爐檯一般都較高，個子矮的人炒菜比較辛苦，沒想到十美姐的家可是有準備小梯子，她都是站在上面炒菜，輪到我們幾人看鍋時，有樣學樣也都是站在梯子上工作，很有意思，這真是一場有趣的烹飪盛宴。不要以為開出了菜單就是大廚師了，還是需要團隊的幫忙，難得的經驗讓我們邊煮邊學，當然也是幾年後的笑話回憶，原來我們都不能當大廚，不然就不會那麼手忙腳亂了。