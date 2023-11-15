葡萄牙里斯本的熱羅尼姆斯修道院。（圖：作者呂鈺凡攝影）

到葡萄牙里斯本的第三天，我們自己搭車去參觀貝倫區著名的景點熱羅尼莫斯修道院（Mosteiro dos Jeronimos），這座修道院始建於一五○二年，一五八○年才完成，外觀宏偉壯麗，它與附近的貝倫塔在一九八三年時，一起被聯合國 教科文組織列為世界文化遺產。

下車後，發現修道院正面的雙向大道被欄杆阻擋，修道院前葡萄牙的三軍儀仗隊正整齊列隊著。噴水廣場這邊的植物園 裡，有人好奇地站在欄杆處翹首張望，有人正詢問他人何時開館？還有一位導遊對著手機大聲詢問可否退票？不時有女販靠近我們，兜售著各種手鍊、項鍊和裝飾品；男販手拿帽子或遮陽傘，也吆喝著販賣，廣場上人來人往，擁擠又熱鬧。

旅遊時能巧遇葡萄牙總統接見外賓的整個過程，是額外的驚喜。

以往只能在電視上看到的節目，如今在眼前上演著，修道院前面早已搭好的檢閱台，一路鋪著紅地毯，眾記者們擺弄著照相機，三軍儀仗隊、軍樂隊也都在準備著。

遊客們如我一般，找到最佳位置，拿著手機準備記錄一段奇遇盛況。不一會兒，國賓車隊來了，軍樂奏起、禮炮鳴響，隨之一團團煙霧繚繞，接著是總統陪伴國賓來到儀仗隊前面致禮，然後走上檢閱台，三軍儀仗方正列隊走過觀禮台前，接受檢閱。

正當我轉身要去其他地方看看時，只見一行馬隊過來了，我又興奮地留步。走在前面的馬並行著，騎士們頭戴騎士帽、身穿黑色騎士服，英姿颯爽、威風凜凜。高大的棕色馬在陽光照射下，更顯熠熠生輝，牠們的小腿上都戴著紅白色環套，不疾不徐走著優雅的步履，清脆的馬蹄聲竟然踏出一種節奏感。

接著是白色馬隊，大概有三十匹馬，白色馬在強光下，沒有棕色馬鮮豔，似乎少了點英俊瀟灑氣息；最後又是棕色馬隊邁著整齊的步伐，顯得雄糾糾、氣昂昂。所有的馬到達觀景台前列隊成行，好奇心湧上，我開始數馬，有將近一百匹馬呢。

馬隊訓練有素，連遊客都等得不耐煩時，這百來匹馬卻列隊整齊、靜等國賓。棕色馬那烏黑的長尾不斷地左右晃擺，一匹白馬有點焦躁不安，可能是因為排洩，只見幾位穿制服的工作人員在牠身旁忙碌著。當馬隊檢閱完畢，六匹棕色馬並列行走的馬隊，在軍樂聲中開道，接著是白色馬隊，然後總統的黑色車隊旁也各有白馬騎士護送，他們沿著大街，在我們兩邊遊客與行人的目光中，奔馳而去。

十二點多鐘，修道院門前的大道開放了。人們開始排隊，我們也抓緊時間，快速走過人行道，加入隊伍，只十多分鐘，就已經望不到隊尾了。

旅途中，不早不晚地恰逢了一場國事訪問，很好奇到底是哪一國元首呢？我望著頭頂旗桿上飄揚的國旗，立刻上網查看各國國旗逐一對照，藍黃紅三色旗、黃色中間有鷹圖案，那是摩爾多瓦共和國（Republica Moldova）。機遇巧合，我居然目睹了葡萄牙總統接見摩爾多瓦總統的一場高規格國事訪問閱兵禮，這是我在葡萄牙四天旅行中，印象最深刻的一幕。