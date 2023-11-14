幾個朋友自駕遊，來到離唐人街大概百英里外的南郊。途中歇息，靠近一處半面山坡路段，此處一條小溪環繞而過，水流潺潺的聲音格外好聽。

惹人注目的是，那是一種貼近溪水邊生長的嫩綠野菜。江先生看一遍，很高興地說：「是西洋菜。」當下眾人興高采烈，走近前採摘，很快地，每人手裡都有了一把西洋菜。江先生興致勃勃又說：「昨天我才在華人超市 買回小捆的西洋菜，一小捆就要兩美元，這種菜不便宜。」

他說的是實情，大家都有同感。我特別愛吃西洋菜，在故鄉生活年間，到了合適時節，都會趕去農貿市場買回大堆西洋菜。

記得小時候常見鄉野淺水邊生長著西洋菜，想當然認為這是本地的蔬菜 。有一次坐在榕樹下聽年長者福伯講古仔，恰巧有村人拿著西洋菜工作回來，村中小夥伴童真童趣，齊聲叫嚷要福伯講講西洋菜，還認為會難倒福伯，沒想到福伯做動作、打手勢說起西洋菜的來歷。

福伯說，很久以前，一位中年華人在某國打工謀生，不幸勞累病倒，醫生說他染上肺病。在異國他鄉，他沒積蓄治病，而當地人驚懼華人傳染疾病，將他趕到荒涼野外隔離。華人處於生死邊緣，情急之際採摘長在淺水中的野菜充饑，沒過太久，他的病情受到控制，他繼續採摘野菜進食，最後治癒了頑癥。後來這位華人與家人還鄉，將野菜種子帶回來。由於在華人社會，人們都將西方國家稱作「西洋」，顧名思義將野菜取名「西洋菜」。

西洋菜屬於水生草本植物，而今也可利用旱地種植或無土栽培，其口感脆嫩爽口、清香誘人，煮湯或炒食均宜。民間習慣用豬肺、豬骨或豬血與西洋菜同燉；在唐人街茶樓，有一道湯菜叫「西洋菜鮮陳腎湯」，用鮮鴨腎或鴨腎乾與西洋菜同燉，再加桂圓肉用文火燉兩、三小時，非常好喝。

在我們住的社區附近，有一座小鎮偶然會舉辦集市，說是集市，實是臨時安排在公園草坪內，主營蔬菜瓜果，擺攤者是膚色各異的人士，據說都是本地農民。

在集市流連，見到攤位蔬菜瓜果的價錢比商場超市貴多了，在一旁華裔 婦女聽我們說方言，也用熟悉的土話問：「第一次來集市嗎？」等我們明確答覆後，她解釋說：「農作物全由本地農民今日上午採摘的，沒有進過冷藏庫，很新鮮。」

一個坐輪椅的華裔老先生，由白人老太太推著，步履緩慢地走進集市。老先生買一堆青椒、再買兩捆西洋菜，遞到老太太手上說：「今晚回家就煲西洋菜湯，好嗎？」老太太接過西洋菜，親吻老先生說：「聽您的。」

這對年長夫婦說著流利中文，我不知他們住在何處，也不知他們又怎麽會愛喝西洋菜湯，但看到那樣的場面，打從心裡有一些感動。來來往往的各膚色人士，未必聽懂他們說什麽，但他們互動的恩愛畫面，讓這個流淌溫情的集市多了一份美景。我趕緊買了兩捆西洋菜回家煲湯，採摘於鄉間土地的野菜，那湯水味道特別清甜。