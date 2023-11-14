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快樂的祕訣

胡剛剛

昨天我和先生去兒子鋼珠就讀的小學，參加每年一度的一對一家長會，由於鋼珠從幼兒園起，就是出了名的搗蛋鬼，不是今天往小朋友領口裡吹氣，就是明天在樓梯間發出用力的腳步聲；每次一看到來電顯示是學校老師，我們就緊張，生怕鋼珠又闖了什麼禍。

這次家長會前，我和先生心情忐忑，做好了被告狀的充分準備。沒想到老師對鋼珠讚不絕口，誇讚他學習努力、待人熱情，雖然現在才上二年級，老師已經答應了鋼珠的要求，允許他提前學習三年級的課程。老師還問我們有什麼教育祕訣，怎麼能培養出這麼優秀的孩子？

我不敢相信自己的耳朵，忙說沒有，我們順其自然而已；再看一眼旁邊的先生，向來穩重的他已經掩不住嘴角的微笑，等我們走出教室門口，他更是喜上眉梢，哼起了小曲。確實，在學習上我們沒有管教，我相信一個普通的孩子，不可能到了十八歲還不知道三加五等於八，所以我把更多時間花在陪孩子聊天，講述我的童年故事、經驗教訓給他聽，告訴他如何與各種各樣的人相處。

我小時候學習壓力巨大，做完老師交代的作業，還要做父母追加的習題，錯一道罰做十道，我實在不希望我的孩子活得跟我一樣累，我希望鋼珠學習是因為他想學，不是被誰逼著學。七、八歲是盡情玩耍的時候，只要鋼珠每天開心，我的生活就充滿陽光。

常聽人說，人生無需完美，健康快樂最重要。其實某種程度上，快樂是健康的前提，心態好才會身體好，而保持快樂的一大祕訣就是期望值合理。就像我和先生根據鋼珠以往的表現，希望他不被批評，當他受到了表揚，我們由衷快樂。

回想我的寫作目標，最初只為抒發情感，寫出來就高興，後來變成為了發表，再後來變成為了獲獎。我的寫作水平逐漸進步，可我愈來愈不快樂，因為我的期望值愈來愈高；欲望無限，人總要適可而止，活在當下，就應該知足常樂。沒想到一次小小的家長會給了我不少啟迪，我要謝謝鋼珠。

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