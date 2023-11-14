全家出遊回來，孩子們有了一個新發現，那就是「爸爸在路上從不喝水。」他們為自己發現了一個往日視而不見的祕密而高興不已。我這個「路上不喝水」的習慣，不是先天就有，而是後天染上的。

多年前我一個人在美國時，曾住在猶他州 的鹽湖城。離城不遠處，有一座千米多高的山峰，那是斯坦斯伯里山脈（Stansbury Mountains）的最高峰德塞里特峰（Deseret Peak）。我喜歡登山，這座山彷彿就是為我存在的，每有閒暇，我就會去享受山上風景。在日照時間長的夏季，我有時還會在下班後趕去，登上峰頂，坐看橘紅色的暖陽徐徐退出天邊；山的外面，近處是被林木簇擁的鹽湖城，稍遠處就是霧氣蒸騰、若隱若現的著名鹽湖。

那座山雖然不高，但是在頂部三分之一處，坡度陡然加大，且不再有一絲植被覆蓋，就像是造物主把一頂用巨大裸露岩塊拼成的尖帽子，扣在山的腦殼上，因此，不停歇地一口氣登上山頂，並不是一件輕鬆的事。為了挑戰體能，我去登山時幾乎從不在中途停歇，並且盡量在事先設定的時間內登上峰頂和返回到山腳下，如此，每次登山都是興致勃勃而至，大汗淋漓而歸。

有一次，一位剛剛認識的女孩要我帶她一起去登山，那時正是夏季，為了避開午後的烈日，我們約好周六一早出發，這樣就能在氣溫達到高點之前，從山頂返回到山下。但等到女孩梳妝完畢，上午已經過了大半，而且到了山腳下我才發現，她忘了帶水，那是我再三叮囑她的登山必備之物。我安撫她說，我帶的一大瓶水，足夠我們兩個人喝的。

一起登山的速度比我預想的慢很多，還沒等到我們走出植被覆蓋的山腰，太陽已經升到頭頂，一天中最熱的幾個小時才剛開始。我建議改日再來登頂，可我的同伴決心已定，不達峰頂絕不下山，但決心畢竟變不成體能，我同行的姑娘每隔三、五分鐘就要停下來，接過我的水瓶喝口水歇口氣。我知道雖然我自己已經習慣了這種登山強度，不喝水也能完成一個來回，但是第一次登山的她，如果不喝水是很難爬到山頂的。當我們最終到達山頂時，驕陽已經開始顯出倦意，瓶中的水也所剩不多了。

山頂上的徐徐清風使同行的姑娘很快恢復了體力，她這才想起來問我：「這麼熱的天氣爬山，你一口水也不喝嗎？」我騙她說：「我登山時從不喝水，帶著水只是以備萬一。」她信以為真，從那以後，我們就經常一起登山。

再後來，她成了我的妻子和孩子們的母親。她仍然記得我當時說的話，並且一直深信不疑，因為我們一起登山或徒步，又或全家開車長途旅行時，我都是把水留給妻子和孩子們，自己仍是一口水都不喝，一直到達下一個飲食供給站才痛飲一番。孩子們在發現了這個祕密以後，自然也向我追問不喝水的原因。這次，我找到了一個更冠冕堂皇、沒人能反駁的理由，那就是交通規則有規定，開車不能喝水（Don't drink and drive）。

無論是東方文化還是西方文化，都把誠實看成是一個人應該具備的基本品德；但是我們所處的世界，並不是一個恆定不變的理想環境，句句實話、處處誠實未必就能使身邊的人和事物變得更美好。如果誠實的唯一受益者只是自己心中那個不可通融的道德感，那麼此時的誠實也就失去了它賴以存在的道德基礎；相反的，有時小小的無害謊言，反而更能幫助我們熱愛的人消除恐懼慌亂、重振勇氣，並跨越眼前一時的阻隔。

我相信，孩子們會自己悟出這個道理的。