我的臉從小就有嬰兒肥，臉型遺傳了爸爸的方臉還有媽媽的高顴骨，變成十分奇特的組合。上幼兒園時，小朋友和老師喜歡捏我的臉，一邊捏一邊說：「好多肉哦，好軟好可愛。」然後幫我取了一個「布丁」的綽號。

小時候爸爸、媽媽上班忙碌，由外婆外公負責接我放學，外婆總是說我的圓臉帶財；我出生後，爸爸自己開的公司生意就開始好轉，買股票 都不會賠，我也就被洗腦地認為自己的圓臉是幸運符。

十歲時全家從台灣移民來美國，我的綽號由布丁變成包子、肉圓、饅頭和本壘板，常常有同學大驚小怪跑過來，指著正在吃包子的同學說：「妳看，妳的同伴被他吃掉了。」或是在跑步時，同學會指著我的臉說：「好羨慕妳的臉可以當成海綿軟墊，跌倒都不會受傷。」我開始懷疑自己的臉型，並不是幸運符而是好笑符。

每次拍照時，不論我擺各種姿勢，或是用不同髮型拍照，我的臉型和其他同學相比之下，永遠是那麼突兀奇怪。外婆經常鼓勵我：「臉型不重要，腦袋才重要，等妳長大後，別人看妳這個人不會只看臉，而是看妳整個人的氣質和氣場。」漸漸的，我開始把注意力轉到其他方面，不再糾結自己的外表，慢慢學會釋懷。

外婆這幾年來飽受癌症 折磨，口腔黏膜破損、吞嚥困難，她瘦了十幾公斤，虛弱的身體整天臥床。當她聽到我要結婚時，重新燃起了生命鬥志，她答應我要來美國參加我的婚禮，於是開始努力喝營養品，每天下床走路訓練肌肉 和體力。無奈外婆病情急轉直下，當我們收到病危通知趕回台灣時，最後一面也沒有見到，外婆就永遠離開了。

外公交給我一袋外婆準備好要送給我的結婚禮物，外公說：「外婆生前堅持一定要我們載她去買要送給妳的東西，才願意住進醫院治療。」我打開袋子一看，那是一件白底繡著荷花的旗袍，清新脫俗；另外，還有一串珍珠項鍊、一副珍珠耳環和一對珍珠手鏈，典雅又大方。

結婚當天我穿上了這件外婆為我準備的旗袍，戴上了珍珠首飾，就像外婆之前說的：「旗袍的半高領子剛剛好可以修飾脖子，再配上大顆的珍珠項鍊，無論是什麼臉型，都會變得高貴出色。」我站在鏡子前，想起了從前，每當我因為有人開我臉型的玩笑而傷心落淚時，外婆都會摸摸我的臉說：「我的外孫女真的好漂亮。」今天，我一定是最漂亮的新娘，您說是吧！外婆。