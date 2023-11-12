七月中旬我摔斷手腕，造成閉鎖性骨折，由於我決定採取保守治療，等到近兩個月拿掉石膏後，年邁又嚴重骨質疏鬆的我，才正式開始復健。初進法拉盛 飛越皇后八樓的診療室，只見沿著牆壁擺著八、九套桌椅，架上有幼兒園常見的五顏六色小玩具，裝在一些大型瓶瓶罐罐裡；此外，還有大小不一的球，以及其他訓練手腕拉力的道具。

去復健時，治療師請我洗手，我一臉狐疑，不知為何要洗手？才知她是要測量我腫脹的手指厚度，再比較復健前後的差異。我把手放進洗手槽旁的水箱，燙到我立刻縮回來，原來這個插電的保溫水箱，上面有一層蠟蓋住了熱氣，看我這麼怕燙，治療師說：「怎麼會這麼難受呢？我自己試過，很舒服啊！」治療師只好硬把我的手壓進去，直到整個前臂被裹上一層蠟後，再用透明保鮮膜緊緊包住，外加熱毛巾和厚手套熱敷，以促進血液循環消腫。

熱敷幾分鐘後，治療師在我前臂的內外側塗上潤膚藥膏，並用木質硬物來回壓擠，好讓被石膏久封僵硬的肌肉 變軟，幫助不靈活的手指屈伸，就可以遵照指示把玩各樣小玩具或道具。

當桌上的定時器一響，助手就會聞聲趕往病人桌旁，再指示做下一個活動，每次復健約一小時。

從八樓看窗外的藍天白雲，不免感嘆，若不是摔斷手腕，此時此刻應會和老友徜徉在植物園 。幸虧有手機，病人在復健時，還可用另一隻沒受傷的手滑手機，藉此消磨時間，我就曾見有個印裔婦女，她看手機訊息看到忍俊不禁，我想這也算是苦中作樂了。

環顧診療室的病患，有個年輕女士說自己騎腳踏車時，為了抓緊快被風吹走的帽子，不自覺地放開雙手去扶帽子，造成自行車失控，她當場摔昏過去，醒來已躺在急診室。她兩個手腕都骨裂，醫生立刻打上夾板，臉上也多處瘀傷，她還摔裂四顆門牙，聽得讓人不禁膽顫心驚。

還有個小男孩打球傷到手腕，治療師指定做的動作，難免會痛，勇敢的他掉淚卻不出聲，我趕緊朝他豎個大拇指當成鼓勵。

相形之下，我最年長，手指也最腫，治療師說，我的手這麼僵硬必須戴手套，她好幫我彎曲手指。

她叮嚀我自己在家時，每兩小時要戴上手套，強行屈指十五分鐘；回家後，我遵照指示復健，每次脫下手套就很感恩，慶幸自己沒有生在婦女必須裹小腳的古代。

我問物理治療師，當初怎麼會想到學這個專業？她說，她發現做手腕復健，比幫助全身復健的病人更省力，所以選擇從事幫患者做手腕復健，我心想這個職業，可以給還不知道自己將來要做什麼的孫輩當參考，很慶幸醫生推薦這家位於法拉盛的手腕復健診所，她和三個助理都很有耐心，只望假以時日，我能盡快康復，再享受雙手萬能的妙用。