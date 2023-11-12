六十多年未曾聯絡的兒時鄰居及玩伴阿傑，今夏偕同妻子前來美國遊歷並拜訪許久未見的親友。他們短暫停留在加州 時，阿傑從我哥哥處得知我的電話，聯絡上後，我們在萬般興奮中，很快地安排見面敘舊的機會。

雖然我們已數十年未曾聯繫，一見到彼此，親切之情油然而生，有如與久違的親人重聚。當阿傑喊我許久未曾聽過的小名時，我幾乎淚濕眼眶，那是只有我的父母、至親才會知道的名字。兒時的記憶瞬間湧上，有如走馬燈般的畫面歷歷在目，話匣子一開我們便欲罷不能。

當年那個可愛的小胖阿傑如今早已升格為祖父了，年華似水，我們都走過許多人生歲月，經歷了痛失父母、與親友悲歡離合的大半人生，如今在耆老之齡還能相見，尚能談笑風生、坦然面對過去，這是多麼幸福美好，我們心中充滿感恩之情。

在敘舊中，有多少的兒時趣事令我們回味無窮，我彷彿置身昔日我們居住在台灣新竹南大路時，那段當鄰居的時光。我們談到當時的玩伴冬惠，她不幸的家庭變故，她的父親霸道暴躁，她母親時常逃到我家躲避暴力，我家就成為阿姨的暫時避難所，那時祖母常憐惜阿姨，感嘆命運捉弄無辜的苦命人。

最終為了保命，阿姨選擇離家出走，不久後改嫁年紀長她許多歲的退伍軍人。阿姨因感念我家祖母及父母維護她的恩情，婚後仍與我們保持聯繫，祖母心中始終掛念著阿姨，曾經帶著年幼的我到台北去探望她，我和祖母總算親眼見到阿姨脫離苦海，她找到了歸宿，過著正常有尊嚴的日子，那也是我第一次見到阿姨展顏的笑容。

然而命運多舛的阿姨，卻在生產一對雙胞胎的過程中難產過世，在那個資 源匱乏的年代，冬惠的繼父也無法獨立撫養年幼喪母的雙胞胎，他不得不將他們送往孤兒院。冬惠在多年的尋尋覓覓中，至今都無法得知她同母異父的雙胞胎弟弟下落，令人唏噓不已。

童年一串串的腳印、一個個的故事，留下了許多令人難忘的回憶，但不論我們走得多遠，總會有什麼留在故鄉讓我們牽掛。收藏在記憶深處的是我們在那似懂非懂的年紀，目睹兒時玩伴在家庭悲劇中成長，所以有時童年記憶，並非想像中的單純美好。

如今走到了白頭之年，和阿傑一同打開記憶之門，卻無法忘懷當年身邊玩伴不幸的遭遇，不禁黯然落寞。

人生有如五味雜陳，要品嘗酸甜苦辣的滋味，又要面對親友生老病死的痛苦，我們既無法左右自然的規律，也只能改變自己的心態，累積正面的情緒，活出快樂的自己。

在阿傑夫婦必須離開前往機場搭機時，我們才依依不捨互道珍重再見。久違的童伴遠自故鄉來，相逢便是有緣，面對充滿變數的人生，聚散無常，我們當珍惜每一次的機緣，期待來日再相聚。