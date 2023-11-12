每天清晨到健身 中心游泳，總會遇見英子，她是一位被我們稱為「歐尼」的韓國長者。

五年前與她相識在泳池淺水區，那時我們都是旱鴨子，在水中待不了多久，就移步水療浴池。記得第一次見面，英子就問我的年齡，見我猶豫著，她馬上解釋說，對西方人而言，詢問剛認識人的年齡可能會被視為太唐突；但在韓國，分享年齡以及出生年月日是一種社會習俗，便於知道彼此之間的尊卑順序、社會地位和親疏程度。

這時英子直率地說：「我是一九五三年二月二十九日出生，你如果比我年長，我就不能直呼你的名字。」看著她慈祥的笑臉，我毫不猶豫地告訴她，我們同齡，但月份小一些。

「那我就是歐尼。」「歐尼？」她見我一臉疑惑，馬上將雙手五指交叉放在胸前，瞇著雙眼、心醉魂迷不停喊著「歐巴，歐巴。」這表情太熟悉了，韓劇粉絲瘋狂追星，一見帥哥不都這麼狂喊嗎？「我知道歐巴是哥哥，那歐尼就是姐姐了？」我話音未落，只聽一聲「耶！」英子得意極了，笑容燦爛無比，從那以後，我就尊稱她為「歐尼」。

歐尼是退休 的幼兒園老師，生活多采多姿，她上午在健身中心學游泳、練瑜伽、跳尊巴；下午到社區中心教老人上網，一起拼圖填字，還時不時幫忙籌辦生日派對。她說：「我喜歡在那兒幫忙，與歐巴、歐尼一起娛樂，當然，也沾沾福氣。」除此之外，她從不缺席小孫女學校的活動。

一提起小孫女，歐尼就話題不斷，大家漸漸地也知道了小孫女安吉爾的身世。六年前，歐尼的洋媳婦幾經周折，從中國福利院領養了一個還不到兩歲的小女孩，收養日（Gotcha Day）是二月二十八日，他們就把這一天訂為安吉爾的生日，每年都為她舉辦生日派對。歐尼說：「我這當奶奶的是在二月二十九日出生，也不必等每四年增加一個額外的閏日，我和小孫女每年就一起過生日。」

飛越重洋，安吉爾來到地球另一端的陌生家庭，這家人敞開溫暖的胸懷擁抱她，爸爸媽媽把安吉爾當成小天使 ，哥哥姐姐對她關懷備至，爺爺奶奶更是萬分寵愛。安吉爾從被棄到被寵，命運用「天壤之別」來形容一點也不為過；歐尼還告訴我們，安吉爾剛來時，孤僻又怕生，他們全家人教她學英文，也時常用中文對她說：「妳好，我愛妳。」

「後來呢？」見我很感興趣，歐尼又滔滔不絕地說：「爸爸媽媽帶安吉爾去圖書館參加幼童讀書會，哥哥姐姐陪她到社區小公園玩耍，小朋友們對她非常友好，她變得活潑開朗多了。四歲進幼兒園的第一天，與我們說再見後，她一轉身就跟著老師走了。」我說：「真是乖孩子，小朋友進了學校，一眨眼就長大了。」歐尼頻頻點頭，不禁感傷到有點哽咽了。

中秋節過後不久的一天清晨，天剛亮，我們在健身中心的停車場相遇，歐尼指著西邊，招呼我們「快看，月亮。」一輪明月高懸，早起晨練偶遇這種奇特美景，我們無限喜悅。突然，歐尼來了一句字正腔圓的「月亮到達我的心」，我知道她也跟著安吉爾一起學中文，那一定是「月亮代表我的心」，可愛的歐尼！