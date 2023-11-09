在洞裡朝外窺視的親鳥。（圖：作者黃彥琳提供）

冬天來臨，樹上葉子掉光時，常常能在枝椏間看到大大小小各式鳥窩；但是大自然真奇妙，有的鳥就是不肯築巢在安全的樹上，反而築在人類伸手可及的地方，我那天就見識到了。

因車子需要做一年一度的汽車安全檢查（Car Safety Inspection），我一早就起床，想趕在加油站 附設的汽車修理廠兼檢驗所上午八點營業前，能排第一個。因為根據過去經驗，他們開始營業時，待檢驗的車輛就會絡繹不絕，排成一條長龍。

檢驗所入口在汽車修理廠的後面，我提早半小時到達，視線立即被右前方白牆壁上的動靜給吸引。牆上大約在我胸口高度有一個碗大的破洞，一隻鳥抓著破洞的邊緣，朝裡面規律地一俯一仰舞動著，牠在做什麼呢？

我立即拿出手機拍照又錄影，那隻鳥的動作像在餵幼鳥，那裡面是鳥窩嗎？位置那麼低，我伸手就可碰觸到，真不敢相信鳥媽媽會在這麼低又顯眼的地方築巢。而且我的左手邊是一排茂密、高大的松樹，鳥媽媽如果把鳥窩安置在人類搆不到又隱密的樹梢，不是比較安全嗎？

我下車靠近那個牆上的小洞口，怕嚇到鳥媽媽，隔著距離觀察著，鳥媽媽忽然倏地轉身飛走了，牠飛到旁邊一樓高的屋頂上，那裡有一群和牠同類的鳥兒正吱吱喳喳地呱噪著。

出於好奇，我把剛剛拍攝的鳥照片利用Google查詢，答案立即揭曉，原來這是椋（讀音良）鳥，牠們的羽毛顏色會隨著季節發生微妙變化。在寒冷的月分，牠們原先黑色釉亮的羽毛會出現點點米粒般的小白點，彷彿一顆顆小星星點綴在夜空上，因此在英美國家為牠們命名「Starling」。

椋鳥最早被發現於歐洲、亞洲、非洲，以及澳洲 北部，牠們有獨特的細長尖嘴和短而方形的尾巴。在美國的椋鳥屬於歐洲椋鳥（European Starling），這些椋鳥是怎麼來美國的呢？流傳最廣的說法是一個土生土長的紐約人，也是業餘鳥類學家，他從英國進口了六十隻歐洲椋鳥，並在一八九○年時在紐約中央公園放生，隔年在同一個地點又放生了四十隻。

因適應性強、雜食性，又能在建築物的縫隙築窩，牠們繁殖速度驚人，分布範圍從加拿大南部和阿拉斯加一直延伸到中美洲。

因一個不尋常的鳥窩，讓我了解椋鳥的習性與「移民 史」，無意中也增廣見聞。