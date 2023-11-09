「快過來，我給妳看一樣東西！」當我經過來自越南 的同事寶蓮的座位時，她一臉歡喜向我招手，我也滿心期待走向她，她小心翼翼拿出一個尚未開封的四方形盒子，然後當著我的面鄭重其事拆開封條，打開一看，赫然是一個鑲嵌著她的名字以及有「服務三十五年」字句的座鐘。

寶蓮喜孜孜地對我說：「我剛拿到的獎勵，真想不到我居然在公司做滿三十五年，明年我要退休 了。」我打趣說：「妳不想拿到服務四十年的獎牌嗎？」她搖搖頭說不想了。剛好另一位叫艾達的墨裔同事也經過，她探頭看了一眼座鐘，加上一句：「我也剛拿到同樣的東西。」

聽說艾達從十八歲高中畢業就已經在我們公司工作，當然在這段期間，她也是不斷地提升自己，並一直升職加薪，工作到現在才五十多歲，當然還沒有退休的計畫。當我們三個人正在聊天時，有一位剛進公司工作不到三年的同事也湊熱鬧看個究竟，然後她言之鑿鑿說：「我肯定我做不滿三十五年，時間太長了。」

此時我突然想起自己也收到一個請我去拿獎勵的郵件通知，於是我趕快去人事部，領到了一個代表我在公司服務十五年的小襟針，當然我知道自己不指望拿到三十五年的服務獎勵，但拚個印有自己名字的獎品，肯定毫無懸念。

公司有個規定，從工作滿十年開始，每隔五年就會收到公司頒發有紀念意義的禮物，工作十年是一個印有公司圖案、大小如美元五分硬幣的銀色小襟針；十五年是淺金色的小襟針；二十年則是一個同樣大小、但周圍有金色波浪形，且在下端有一個類似紅寶石的裝飾，看上去有了檔次。但是這三個小襟針都沒刻上員工的名字，任誰都可以對號入座，要等到做滿二十五年才有資格獲得刻有自己名字的獎品。

二十五年的獎勵是一個水晶紙鎮，裡面有公司的圖案，並且刻著員工名字；三十年是一個淺黃色的透明筆筒，左右兩側可各放一支筆，當然同樣刻有員工名字；三十五年就是一個座鐘，換言之，可能是提醒員工是時候可以退休了。

我翻查了一下再往上的獎品，四十年是一個書擋，四十五年是一個水晶花瓶，再延伸至五十年則是一個公司的卷軸，但我腦海裡完全沒有這些獎品的概念。

曾看過公司發出退休員工的信息時，真有做滿五十年的員工，不過也是鳳毛麟角了，因為哪怕從十八歲開始在公司工作，五十年過後也已六十八歲了，早過了退休年齡。

當然，在我們公司工作的員工，年長者並不代表在公司工作的時間很長，也許不過十幾二十年，相反有些看上去還很年輕的人，卻已經工作了很長一段時間。只能說每個人的起點不一樣，早來可以遲走，遲來卻要早走。

對於很多中國人來說，喜歡實際一點的獎勵還是以金錢為主，一些財大氣粗的公司，年底分紅也會根據年資長短、工作能力來決定紅包的分量。但是在我們公司，只能拿一個個小小的獎品放在書桌上，待退休後追憶在工作上的酸甜苦辣，這也許是另類永恆的精神財富。跨越為五斗米折腰的實際所需，能讓一個人願意將最好的年華及熱情耗在同一家公司直至退休，自然有它的價值和魅力所在。