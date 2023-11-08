喜歡搭公車，公車可看出地區的真實生活樣貌，從台北、紐約、溫哥華、阿姆斯特丹、倫敦、首爾，每到一個城市旅遊，總是設法搭乘當地的公車或地鐵 ，這是方便又廉價的交通工具。城市的公車設有博愛座 ，有的稱愛心座或關愛座，日本 稱為優先席，阿姆斯特丹則是在公車前後兩端，有保留給老弱的優先席。雖然各地對於特別座位有不同的稱呼，其用意是相同的，都是體恤、仁愛的體現。

記得多年前在台北，曾有司機載了一車全是結伴出遊、打發時間的老人，反而耽誤了清晨趕著上班、上課的乘客無法上車。在人口高齡化的大城市，形成新的社會現象，因而引起關注，究竟該不該保有博愛座，也引發討論。

比較進步的城市，享受免費車票優惠的老人，有自知之明，盡量不在交通尖鋒時段與年輕人擠公車、電車和地鐵車廂，或是盡可能不去站立在有座位的年輕人面前；也就是說，不給年輕人造成非得起立讓座的壓力。

我曾在紐約的公車上，看見兩位十來歲的孩子盤著腿、端坐在博愛座，八十多歲的老奶奶，低頭問學生，懂不懂博愛座背後的玻璃寫的是什麼意思？那些話寫著：「你是否想過該讓此座位給老人或行動不便的人？」學生一動也不動。司機聽到對話，立即停車，示意年輕人讓座。

博愛座創始於關心殘障環境的北歐，立意佳，甚獲好評，因此各國先後仿傚。在台灣台北、美國紐約也因一九五○年代中葉，發生了由於公車顛簸，造成老人多次跌傷，才設有愛心座供孕婦、殘障老弱使用，其用意無非是要讓年輕人敬重長者，因為人人都會變老；長者也要體恤年輕人在求學、職場奮鬥的辛苦，如此老愛幼、幼敬老，才能共創和諧社會，而不是為了搶座位就用道德綁架或情緒勒索的手段，如此只會更加深對立的局面。