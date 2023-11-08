客廳的曇花又要開出第三朵了，看著鮮嫩的花苞綻放美麗花蕊，我不僅沒有第一朵曇花開放時的欣喜和激動，反而無比傷感、潸然淚下，因為送花人玲，是一個年輕的小學妹，她已經去了另一個世界。

玲是我大學同科系的學妹，在我出國幾年後她才入校，我們在國外因校友會活動而結緣。雖然她的年齡比我小了不少，我是一九五○後，她是一九七○後，可是我們對很多問題的看法非常一致，也就是現在流行的說法叫三觀一致。我們之間的交流從來不曾有過代溝，所以我們既是友愛的校友，也是親密的忘年交。

她一有機會就帶些花花草草來送我，客廳的曇花就是三年前她給我一片葉子而培養出來的，院子還有石竹花，木槿花等。

除了花草，她如果買了大包裝的東西，總會想著分我一些，她親手炸的重慶風味芝麻辣椒油更是一絕，那份香辣美味讓我回味至今。每當我想到餘生再也不可能遇到如此真心實意待我的年輕朋友，悲傷就像不可遏抑的潮水湧上心頭。

在大家眼中，玲是一個美麗善良、性格開朗又活力四射的重慶妹子，她舞姿優美、廚藝了得、待人真誠。身為校友會副會長，她不僅熱心服務校友，也積極投身公益事業，在三年疫情 期間，她參與組織為醫院送口罩，也為醫護人員送上溫暖與關懷；俄烏開戰後，她陪女兒為因戰爭而受傷害的兒童募捐。她為社區和周遭認識或不認識的人，送了太多的愛和溫暖，大家都說她是一個天使 ，但一年前我們的天使生病了。

玲在來勢洶洶的病魔面前，表現出少有的樂觀和堅強，發給我的信息都是積極正面的，同時還不住地誇加拿大 的醫療系統和醫護人員以人為本，非常人性化，處處感受到被愛和被尊重，從來都沒提她和深愛她的丈夫，這一年來奔波於美國和加拿大醫院的辛苦和磨難。

兩個月前，她給我的那片曇花葉子終於開出了三年以來的第一朵花，我女兒把這曇花一現的過程濃縮成十七秒視頻發給她看，她特別高興，還囑咐我曇花開完後不要扔掉，可以煮湯吃，以致我完全沒有預料到她的病情會發展得那麼快。

直到一個月前，才突然得知她主動放棄進一步治療，決定進入舒緩療護（Palliative Care）。

在她生命中的最後三十六個小時，我和我先生到醫院去看她。當時她已經很虛弱，可是看到我們時，她顯得非常激動，掙扎著想說話卻又說不出來，只能揮著手啊啊地發聲。我撫摸著她瘦骨嶙峋的手，回想她昔日美麗優雅、光采奪目的模樣，再看她如今被病魔折磨的容顏，只覺得心都碎了。

我拿出我帶去的禮物，並且給她看專門為她摺疊的十二個粉紅心形摺紙，告訴她這十二個愛心代表我們十二萬分愛她，她一定要好好的。沒想到她突然對著我先生喊出「爸爸」，然後又用微弱而清晰的聲音再對我喊出「媽媽」。

可憐的孩子！在她潛意識裡實在太思念她的父母了，以致把我們誤認為她那無法前來看她的父母。我本來有一點遺憾，遺憾她似乎沒有認出我們是誰，可是轉念一想，如果我們能讓她在生命的最後時刻，獲得一絲父母與她之間骨肉親情的慰藉，豈不更值得欣慰？

曇花彷彿是靈性之花，就在玲彌留之際，又冒出一個花苞，這第二個花苞一直長到玲的追思會前一晚才欣然開放，我相信這朵曇花一定是專門為玲而綻放。而追思會後一個月，曇花又開出了第三朵，睹花思人，怎不叫我百感交集？

淚灑花前，萬般不捨送玲兒，一身美好留世間。