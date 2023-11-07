四妹這些年研讀不少宗教經典，跟著師兄姐參加很多靜心活動，抄經成為她的日常。她也推薦好友們一起加入這些活動，並且發起每月一次的大家來抄經，我剛加入行列，很珍惜家裡五姊妹因抄經而每個月有一次相聚的機會。除了抄經，四妹會搭配其他像是抽牌卡、測字、易經、頌缽等，讓大夥有個充實的午後時光。

某日一位師姐提供免費測字結緣，剛巧我近來工作遭遇一些迷惑，想一探究竟。師姐給了我信心，要我別擔憂，做好自己分內事，一切隨順因緣。懇談後我像吃了一顆定心丸，瞬間豁然開朗，心情愉悅鼓勵眾姊妹也來測字，於是三妹也參與，她和我一樣問起了工作。

三妹當初為了自己帶小孩，婚後便辭去工作，僅靠妹夫一份薪水，日子過得勉強。她接連生了兩個孩子，等他們都上學了，她才再度進入職場，當起了婦女二度就業 的一員。

職場變化快速，再回到辦公桌朝九晚五的工作很難，三妹仍須以家庭為重，能找的工作不外乎餐廳服務員、大賣場計時人員、工廠作業員等，都是很消耗勞力的差事。她洗碗洗到手扭傷、料理時被熱油燙傷、在工廠被排擠，她沮喪地懷疑自己是否能再融入社會？輾轉換了幾份工作，後來找到離家近的大賣場，只要不碰收銀機，她什麼活兒都幹。

慶幸她很樂意學習，從不拿針線的她，被安排到成衣區服務，需要幫消費者修改過長的褲子。她配合同事休假，從不堅持非得如何，漸漸地獲得上司及同事的友誼。她倒吃甘蔗，現在常聽她分享工作上的趣事，只是偶爾仍會遇到不合理的待遇，但日子總是要過，三妹似乎也漸漸不以為意。

婦女二度就業並不容易，要完全擺脫歧視 更是不可能，但忍得一時，終究能找到自己的海闊天空，在工作崗位上覓得樂趣。無論什麼原因再度投入職場，都值得肯定與鼓勵，祝福三妹工作順遂。