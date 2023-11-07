灣區看病，夏威夷拿藥

去夏威夷 大島的前一個下午，突然發現右腿一個小膿包伴著周圍一片熱紅腫脹，急忙去緊急護理中心（Urgent Care）看病。有處方權的護理師立刻診斷是軟組織感染，必須口服抗菌素七天，但是不能給紙本處方，必須電傳處方到藥店，直接去藥店拿藥。這時已是周日下午六點了，許多藥店都已打烊。

查到網路上的訊息，Costco 賣場仍開到七點，於是請護理師把處方傳到附近的Costco藥店，然後飛奔去拿藥。

奔進熙熙攘攘的Costco賣場，一看心涼了半截，Costco藥店星期天竟然全天關門，這該怎麼辦呢？明早七點的飛機，不會有藥店開門，這發炎的小腿在五小時的飛行航程中，會不會引發血栓、敗血症？這夏威夷還值得去嗎？心亂如麻時，突然腦筋轉個彎，這堂堂灣區 幾百萬人口，難道沒有藥店通宵開門嗎？急診病人如要用藥怎麼辦？

如此一想，查了網路，還真有二十四小時營業的藥店，Walgreens就是二十四小時都沒關門的藥店。趕緊打電話去剛剛看病的診所，要求診所把抗菌素處方轉到Walgreens藥店，秘書說她不能保證可以轉處方到Walgreens，因為Costco必須撤銷這個處方才能發新處方。

我央求她給剛剛為我看腿的護理師發短信，我的腿發炎嚴重，明天有遠途旅行，須今晚拿到藥，請開新處方給Walgreens藥店。

估計我這樣充滿焦慮哀求的嘮叨，感動了秘書或護理師，大約二十分鐘後就收到Walgreens短信，說有我的處方藥在等，大喜過望，我立刻驅車飛奔山景城的Walgreens；但一進藥店立刻傻眼了，隊伍大排長龍，有打預防針和拿藥的人，有人拿拐杖或坐輪椅，攜家帶眷、男女老少都在隊伍中。

好不容易輪到我，趕緊去玻璃窗口與眼盯著電腦的小姐打招呼，說我收到短信，並有處方藥在這，可以馬上拿嗎？小姐慢條斯理地要了姓名、出生年月日和電話，然後說有處方但是藥劑師尚未配藥，至少需要等三十分鐘。

我坐下來滑手機，在這漫長的等待過程中，排隊隊伍變得愈來愈長，心裡又慌張起來，天已晚了，這藥呢？我已等了快一個半小時，但還是沒人叫我的名字。我只有向排隊的人潮道歉，我必須問藥劑師我的藥在哪？排隊者耐心讓我插隊到窗口，我再次把大名、出生年月日給藥劑師，藥劑師說你是第一次來我們店裡取藥，保險公司正在審查呢。

我說這抗菌素很便宜，我自付現金，藥劑師說：「好吧！現金二十五美元，三十分鐘左右就好啦！」我內心十分不滿意這家藥店的服務品質。

但我抬頭一看，一條布告說今夜這個Walgreens晚上九點半關門，急需處方藥的人必須去距離這有半小時車程的另一家二十四小時藥店取藥。我絕對不想再等一個半小時或驅車去另一藥店取藥，決定立刻買一瓶非處方的抗菌軟膏回家，塗上藥膏睡覺吧！

第二天一大早飛了五小時，我順利抵達美麗的夏威夷，因為塗了抗菌軟膏心裡安心很多，發炎的小腿既無血栓，也沒敗血或加重症狀。

面對美麗的海島風光，想起昨晚領不到藥的漫長坎坷過程，內心無比憤慨，但是轉念一想，至少我已安全來到夏威夷了。想知道夏威夷的Costco藥店，可否給我抗菌素？打電話到藥店，員工說只需查一下處方，如果還沒取，就可以在夏威夷領藥了。

結果我順利在大島的Costco藥店拿到抗菌素，發炎的小腿也好了，這場取藥風波著實讓我對Costco無比敬仰，也學習了一件事，只要有Costco的地方，就可以跨州取藥了。