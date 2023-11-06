夏天時，由於兒子的建議，趁他在香港 停留兩星期，我也去了香港進行一趟美食之旅，順便去了台北一周。台北有我中學和大學時期美好的記憶，有至今還有相當程度聯繫的老同學，還有親戚中唯一在台灣發展而且相當成功的外甥女一家人。

在台北經由大學同學的安排，居然在畢業整整一甲子後，聚集了三十多位同學聚餐敘舊。當初我念的商學系是大班制，包含工商管理、會計銀行、國際貿易三組，約有一百五十人，所以六十年後，才能在台北召集三十多人。

在六十年前保守的時代，即使在大學裡，男女同學多半還是各自為營、鮮有來往，記憶中有交流的，還是畢業以後，因緣際會再見時，才開啟對話和來往。這次聚會時，經過人生多年的歷練和生活經驗，各自都有講不完的話，感覺這一席和老同學說的話，欲罷不能，比在校四年說的更多。在座同學們個個都精神奕奕、身體健朗，大家飽餐美食、談笑風生，此外，還請餐館經理替我們照了一張相當滿意的排排坐合照。

回到旅館後，晚上接到餐會中一位C同學的電話，問我是否願意和他一起去見另一位因為行動不便、沒有參加聚會的同學。我說當然啦，他是我在南加州 時，以前幾乎每年都會見到的G同學，正是我求之不得、一心想做的一樁事。不久G同學也來電話，歡迎次日下午來訪並共進晚餐。

次日，C同學夫婦和我乘車到了G府，見到G同學時我嚇了一大跳。原先我被告知他走路有困難，需要使用助行車，但是我沒想到他的人似乎縮小了兩圈，手腳精瘦，然而雪白的頭髮和眉毛卻極為茂密，和四年前的模樣實在差別太大了。但幸好他精神不錯、雙目有神、言語有條理，還不時來點小幽默，多虧他的夫人非常賢慧能幹，家裡整理得井井有條，環境舒適愉快；據他透露，醫生說他得了肌少症，身體狀況才會變成這樣。

此時，我腦子裡的警鐘突然「呯！」一聲敲響了，也大大地震動了我，不要以為我現在還能生活自理、開車出行、使用電腦手機、獨自飛越太平洋旅行，到底歲月不饒人，時間巨輪也在不停地飛轉，誰知道什麼時候同樣的事也會發生在我身上？

我只能夠在能掌握的範圍內，好自為之，盡量使生活規律、飲食有道，保持心情愉快和一定的社交關係，和親友時常聯繫；有機會的話也多交新朋友，和年輕人來往。多謝兩位老同學有此難得的聚會，同時要謹記這次善意的警鐘。